Olio/3. Maxi sequestro a Palermo di 60 ton di EVO fake

Maxi sequestro effettuato oggi nel porto di Palermo di oltre 60 ton di olio d'oliva extra Ue proveniente dalla Tunisia. L’olio, dichiarato come extravergine e risultato invece olio di oliva vergine per la presenza del difetto organolettico di "rancido", era destinato a un oleificio in provincia di Reggio Calabria e avrebbe fruttato circa 325 mila euro.

“Ringrazio il personale dell'ICQRF, dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza per l’operazione condotta nel porto di Palermo, che ha portato al sequestro di oltre 60.000 kg di olio proveniente dalla Tunisia vergine spacciato per extravergine", ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Oggi abbiamo lanciato un messaggio chiaro con gli operatori di settore olivicolo, la tolleranza è zero per chi infrange le leggi e vuole trarre in inganno chi acquista. Con questo sequestro si dimostra che l’impegno non è solo a parole. La tutela della qualità, della trasparenza e della corretta informazione ai consumatori passa anche attraverso controlli rigorosi e costanti lungo tutta la filiera. Continueremo a mantenere altissima l'attenzione sul comparto olivicolo, rafforzando la collaborazione tra le amministrazioni coinvolte e gli strumenti a disposizione delle attività ispettive, a difesa della qualità, della legalità e delle imprese che rispettano le regole”, ha concluso Lollobrigida.