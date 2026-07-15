IGD gestisce 8 strutture di Coop Alleanza 3.0

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. comunica che la controllata IGD Service S.r.l. ha sottoscritto nuovi mandati come “Global Service Provider” per attività di asset e technical management, assumendo dall’inizio dell’anno la gestione di otto strutture commerciali in Emilia-Romagna, Veneto e Marche facenti capo al gruppo “Coop Alleanza 3.0”.

L’operazione si inserisce nell’ambito dell’intesa strategica comunicata lo scorso 18 dicembre 2025 tra IGD e Coop Alleanza 3.0 che prevede, nel triennio 2026-2028, la progressiva valorizzazione del portafoglio di gallerie commerciali (o di porzioni di esse) di cui Coop Alleanza 3.0 detiene, direttamente o indirettamente, quote di proprietà, attraverso il conferimento a IGD Service di nuovi mandati per la direzione, la gestione tecnica e i servizi di commercializzazione.

Il portafoglio di otto nuovi asset che saranno gestiti da IGD Service include, tra le altre, due destinazioni iconiche ubicate nel pieno centro di Bologna: “Mercato di Mezzo” e “Ambasciatori”. Situati all’interno del Quadrilatero di Bologna, a pochi passi da Piazza Maggiore, i due edifici storici sono accomunati da un importante percorso di riqualificazione che li ha trasformati in moderne destinazioni multifunzionali dedicate a commercio, ristorazione, cultura e aggregazione, caratterizzate da un’elevatissima percorrenza pedonale e da una forte vocazione turistica oltre che commerciale.

Il Mercato di Mezzo, le cui origini risalgono al XII secolo, è ospitato in un edificio ottocentesco che fu il primo mercato coperto della città, ed è oggi uno dei poli enogastronomici più noti e frequentati di Bologna. L’Ambasciatori occupa un edificio storico che conserva la facciata medievale della chiesa di San Matteo degli Accarisi e gli elementi architettonici del celebre cinema Ambasciatori, oggi sede di “Librerie Coop” e spazi enogastronomici di rilievo afferenti all’ambito di “Eataly World”.

Nell'ambito dei nuovi incarichi, IGD Service fornirà servizi integrati di asset management e gestione operativa, comprendenti facility management, building technical management, gestione amministrativa e dei crediti, leasing, marketing, pilotage e attività ESG.

Per le gallerie commerciali incluse nel perimetro dei mandati, IGD Service svolgerà inoltre le funzioni di Shopping Center Management. Con questa operazione, IGD prosegue il piano di sviluppo della Business Unit dedicata alle Terze Parti, rafforzando la propria presenza nel mercato dei servizi istituzionali per gli asset retail e confermando il proprio ruolo di partner di riferimento per la valorizzazione di portafogli immobiliari commerciali complessi.

“Il progressivo consolidamento dei mandati di gestione riferibili a Coop Alleanza 3.0 conferma la validità della nostra strategia di crescita nei servizi rivolti a Terze Parti istituzionali - spiega Roberto Zoia, amministratore delegato e Direttore Generale del Gruppo IGD - L'affidamento di immobili come il Mercato di Mezzo e l'Ambasciatori evidenzia inoltre la capacità di IGD Service di mettere a disposizione le proprie competenze nella gestione di asset commerciali con caratteristiche e funzioni diverse, estendendo il proprio ambito di intervento oltre le tradizionali gallerie commerciali per abbracciare l’intero mondo del retail. Siamo particolarmente orgogliosi di poter operare all’interno di realtà iconiche per la città di Bologna, contribuendo alla valorizzazione di due luoghi simbolo di una città a cui IGD è legata fin dalle origini”.