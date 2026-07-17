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Icam: emissioni ridotte del 34%
Ultimo bilancio sostenibilità certifica 94% del packaging primario riciclabile o compostabile
Nell'anno in cui celebra gli 80 anni dalla fondazione, Icam presenta il proprio Bilancio di Sostenibilità 2025, l'ottava edizione del documento che rendiconta risultati, progetti e impatti generati lungo la filiera internazionale del cacao. Redatto in linea con gli European Sustainability Reporting Standards (Esrs) , il Bilancio 2025 riflette una visione della sostenibilità fondata su tre assi strategici c...
lml - 61829
EFA News - European Food Agency
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