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Liguria, prima comunitá energetica rinnovabile agricola
A Taggia (IM) un "importante passo avanti" nel percorso di transizione energetica
È stata inaugurata oggi, in Regione Periane a Taggia, in provincia di Imperia, la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) agricola della Liguria, iniziativa promossa da CIA Liguria che segna un importante passo avanti nel percorso di transizione energetica del comparto agricolo regionale. Le Comunità Energetiche Rinnovabili consentono a imprese e cittadini di produrre, condividere e consumare ene...
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EFA News - European Food Agency
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