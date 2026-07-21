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Si risveglia il mercato dei negozi
Dopo anni di stasi, nel 2025 compravendite in rialzo del 7%, il Sud batte il nord
Il mercato dei negozi torna a far gola agli investitori. Nel 2025, infatti, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate-Osservatorio mercato immobiliare, le compravendite retail sono aumentate del 7% rispetto al 2024, chiudendo l'anno con 46.036 transazioni . Non solo: nel secondo semestre del 2025, il 25% di questi acquisti, secondo l'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, è stato motivato da finalità di...
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EFA News - European Food Agency
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