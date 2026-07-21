Italbiotec sulle "onde" dell'agroalimentare

Italbiotec, società benefit e PMI Innovativa attiva nei settori Life Science, Agroalimentare e Bioeconomia, annuncia l’avvio di WAVES-Water Valorization through Eco-biotech Solutions, progetto di ricerca e sviluppo finalizzato alla realizzazione e validazione di una piattaforma tecnologica avanzata per il trattamento sostenibile e la valorizzazione delle acque reflue industriali nel comparto agroalimentare.Il pr...