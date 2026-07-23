Nel Mezzogiorno avanza l'economia circolare

Il Fondo Metrika II, gestito da Metrika SGR S.p.A. e guidato dai partner Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, ha completato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Proteg S.p.A., eccellenza italiana dell’economia circolare attiva nella raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) e di oli e grassi in materie prime rinnovabili ad alto valore aggiunto. Non sono stati rivelati i dettagli finanziari della transazione.

Con sede in Campania e oggi guidata dalla terza generazione della stessa famiglia fondatrice, Proteg opera da decenni nella raccolta e trasformazione di sottoprodotti di origine animale (S.O.A.), prodotti alimentari non più destinabili al consumo umano ed oli esausti vegetali. La raccolta è svolta nel Centro e nel Sud Italia, mentre la lavorazione avviene presso il sito industriale del Gruppo in Campania.

Attraverso processi tecnologicamente avanzati, Proteg trasforma questi materiali in materie prime nobili come proteine animali trasformate (P.A.T.) e grassi fusi, rifornendo mercati finali ad alto valore aggiunto tra cui il pet food, i fertilizzanti organici e gli ammendanti per l’agricoltura, l’oleochimica (saponi e lubrificanti industriali) e il settore energetico (biocarburanti e bioliquidi). L’azienda si colloca pienamente all’interno dell’economia circolare, recuperando flussi di scarto e restituendoli all’industria come materie prime di valore e combustibili rinnovabili.

Una parte centrale della produzione di Proteg è costituita dalle proteine animali trasformate (P.A.T.): un materiale ad alto contenuto proteico e pienamente tracciabile, recuperato da sottoprodotti di origine animale di Categoria 3 e trasformato nel rispetto di rigorosi controlli sanitari europei e nazionali. Queste proteine rappresentano un ingrediente apprezzato nell’industria del pet food, in forte crescita, dove la domanda di proteine di qualità, sostenibili e di provenienza locale continua a crescere.

Recuperando un valore nutrizionale che altrimenti andrebbe perso, Proteg trasforma i residui di lavorazione delle carni in una materia prima sicura e certificata, riducendo la dipendenza da fonti proteiche importate e ad alto consumo di suolo, rafforzando la resilienza della filiera agroalimentare nazionale.

Per Proteg la sostenibilità è il modello di business, non un’etichetta: ogni tonnellata di sottoprodotto raccolta dal Gruppo viene sottratta allo smaltimento e restituita all’economia, come proteina, grasso, fertilizzante, materia prima oleochimica o combustibile rinnovabile. L’impianto a biomassa del Gruppo, alimentato da un bioliquido prodotto in loco, riduce ulteriormente l’impronta energetica e l’intensità emissiva.

Proteg è ora pronta ad avviare un’ulteriore fase di crescita supportata da Metrika II, i cui principali obiettivi sono:

rafforzare e professionalizzare la struttura manageriale; investire in capacità produttiva, automazione ed efficienza degli impianti per aumentare le rese e la qualità dei prodotti; perseguire un’ulteriore crescita, anche attraverso una mirata strategia di M&A buy-and-build in segmenti adiacenti della valorizzazione degli scarti e dei combustibili rinnovabili; consolidare il posizionamento di Proteg nei mercati finali a maggior valore aggiunto (pet food, combustibili rinnovabili, oleochimica) e ampliarne la presenza geografica; rafforzare il profilo ESG e di decarbonizzazione del Gruppo in linea con gli obiettivi europei di economia circolare.

La famiglia fondatrice e l’attuale team di management, guidato dall’amministratore delegato Salvatore Papa, garantiranno la continuità operativa supportando Metrika II nel raggiungimento di questi obiettivi.

"Proteg è esattamente il tipo di azienda che cerchiamo - dichiarano Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, managing partner e Gabriele Giustino, director di Metrika SGR - Un servizio essenziale, decenni di riconosciuto know-how tecnico e un chiaro e strutturale profilo di sostenibilità. Unisce un modello di economia circolare che trasforma sottoprodotti in proteine, grassi e combustibili rinnovabili ad alto valore con solidi venti di coda di settore e un ampio spazio di crescita, sia organica sia attraverso una mirata strategia di buy-and-build. Il nostro ruolo sarà sostenere la famiglia e il management in questa nuova fase".

Aggiunge Salvatore Papa, in rappresentanza della famiglia fondatrice: "in Metrika abbiamo trovato un partner che condivide la nostra visione e i nostri standard, e che ci darà le risorse per investire nei nostri impianti, nelle nostre persone e in nuovi mercati, preservando al contempo l’identità e la cultura che da sempre ci contraddistinguono. È il partner giusto per scrivere il prossimo capitolo della nostra crescita".