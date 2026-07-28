Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Qromo: previsti ricavi oltre i 3 mln euro nel 2026
Partnership con Numia apre alla piattaforma di pagamenti una nuova fase di sviluppo
Dopo l'ingresso di Numia nel proprio capitale, Qromo apre una nuova fase del proprio percorso di crescita. L'operazione, i cui dettagli economici non sono stati resi noti, consente alla società di accelerare lo sviluppo della propria piattaforma, rafforzare gli investimenti in tecnologia e prodotto e sostenere un piano di espansione in Italia e all'estero. Per Qromo l'operazione rappresenta soprattutto...
lml - 62104
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency