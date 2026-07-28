Qromo: previsti ricavi oltre i 3 mln euro nel 2026

Dopo l'ingresso di Numia nel proprio capitale, Qromo apre una nuova fase del proprio percorso di crescita. L'operazione, i cui dettagli economici non sono stati resi noti, consente alla società di accelerare lo sviluppo della propria piattaforma, rafforzare gli investimenti in tecnologia e prodotto e sostenere un piano di espansione in Italia e all'estero. Per Qromo l'operazione rappresenta soprattutto...