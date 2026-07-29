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L'Ai avanza nel commercio
Accordo tra AssoSoftware e Confapi per accelerare la diffusione e la sicurezza
Rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano attraverso il software, accelerare la diffusione dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese, innalzare i livelli di cybersicurezza e favorire la trasformazione digitale del Paese. Con questi obiettivi nasce la collaborazione tra AssoSoftware, l'associazione nazionale che rappresenta gli interessi delle aziende che realizzano...
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EFA News - European Food Agency
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