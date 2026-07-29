Il biodiesel brasiliano sbarca in Italia

Be8, leader nella produzione di biodiesel in Brasile, con attività globali nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato la creazione di un'altra controllata del gruppo: Be8 Milan, in Italia. La nuova iniziativa è in linea con la pianificazione strategica dell'azienda e mira a rafforzare l'esportazione verso l'Europa di biocarburanti e materie prime, come olio di soia, grassi, oli esausti d...