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Il biodiesel brasiliano sbarca in Italia
Nasce Be8 Milan per distribuire carburanti prodotti dagli scarti alimentari
Be8, leader nella produzione di biodiesel in Brasile, con attività globali nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato la creazione di un'altra controllata del gruppo: Be8 Milan, in Italia. La nuova iniziativa è in linea con la pianificazione strategica dell'azienda e mira a rafforzare l'esportazione verso l'Europa di biocarburanti e materie prime, come olio di soia, grassi, oli esausti d...
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EFA News - European Food Agency
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