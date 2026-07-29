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Sicilia. Porti e ricerca nel nome della biodiversità
Autorità portuale e Ordine biologi firmano protocollo per ambiente e blue economy
L'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e l'Ordine dei Biologi della Sicilia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa della durata di quattro anni che definisce un percorso comune nei settori della sostenibilità ambientale, del monitoraggio degli ecosistemi marini e costieri, della biodiversità, della sicurezza e qualità delle filiere ittiche, della formazione specialistica e d...
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EFA News - European Food Agency
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