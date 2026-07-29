Sicilia. Porti e ricerca nel nome della biodiversità

L'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e l'Ordine dei Biologi della Sicilia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa della durata di quattro anni che definisce un percorso comune nei settori della sostenibilità ambientale, del monitoraggio degli ecosistemi marini e costieri, della biodiversità, della sicurezza e qualità delle filiere ittiche, della formazione specialistica e d...