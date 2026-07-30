Fondo Alpha: valore complessivo netto oltre gli 86 mln euro

DeA Capital Real Estate Sgr riferisce che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2026 del Fondo di Investimento Alternativo (Fia) immobiliare, di tipo chiuso, Alpha, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana. Il valore complessivo netto (Nav) del Fondo Alpha è passato da 88.279.172 euro al 31 dicembre 2025 a 86.212.116 euro al 30 giugno 2026.

Il valore unitario della quota è passato da 849,860 euro al 31 dicembre 2025 a 829,96 euro al 30 giugno 2026, facendo registrare un decremento del 2,34%.

Dalla data di apporto, 1° marzo 2001, al 30 giugno 2026, il valore complessivo netto (Nav) del Fondo è passato da 259.687.500 euro a 86.212.116 euro. Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 829,960 euro con un decremento del 66,80%; considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2026, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 1.274,00 euro (rimborsi), l’incremento di valore realizzato è pari al 59,71%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2026, risulta del 3,92%.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2026 ammonta a 81.620.000 euro, le altre attività a 2.640.566 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 2.252.617 euro, la liquidità ammonta a 6.058.883 euro. Le passività, complessivamente pari a 4.107.333 euro, sono interamente costituite da altre passività. Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 2.067.056 euro. Non si procederà alla distribuzione di proventi.