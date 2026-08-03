Calabria: sequestro di 82 kg pesce non tracciato

I controlli capillari della Guardia Costiera nella Calabria ionica hanno mandato in porto dei nuovi blitz. Nel mirino dei militari sono finite sei attività di ristorazione, per un totale di 82 kg di pesce sequestrato e 12.000 euro di multe ai rispettivi titolari.

L'operazione è stata messa a punto tra i comuni di Crotone, dove sono stati ispezionati due locali, e di Capo Rizzuto, dove sono stati controllati altri quattro ristoranti. Monitorando le varie celle frigorifere, gli uomini della Guardia Costiera hanno riscontrato ingente materiale ittico privo di tracciabilità.

Le sanzioni amministrative sono ammontate a 2000 euro per ciascuno dei titolari di ristorante coinvolti. La distruzione degli alimenti sequestrati è stata disposta totalmente a carico dei ristoratori sanzionati.