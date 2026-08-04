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Igd, crescita "robusta e costante"
Il gChiude il semestre con ricavi da locazioni (gallerie commerciali, ipermercati e supermercati) +4,1%
Il consiglio di amministrazione di IGD-Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.a., riunitosi oggi sotto la presidenza di Antonio Rizzi, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026. I principali dati evidenziano ricavi netti da attività locativa a 50,6 milioni di euro, +4,1% rispetto al primo semestre 2025. Aumenta il valore del portafoglio core Italia...
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EFA News - European Food Agency
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