Fondazione Amaldi lancia la Call For Ideas

Fondazione Amaldi ripropone la Call For Ideas “Space-Innovation for Agrifood-Tech: dallo spazio alla filiera”, rivolta a tutti, studenti, università, start-up, Pmi e grandi aziende che vogliono integrare l’utilizzo dei dati satellitari a vantaggio di una tecnologia già sviluppata. Lanciata lo scorso 28 maggio, all'interno dell'evento primavera dell'innovazione ha come scopo incentivare la nascita di soluzioni innovative che facciano riferimento ad una delle seguenti Key Focus Areas: riduzione degli sprechi e sostenibilità; tracciamento e monitoraggio della filiera; riduzione del rischio e previsioni sul raccolto.

La Call for Ideas dal punto di vista della sostenibilità contribuisce a 12 dei 17 SDGs dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare agli SDGs: Zero Hunger, Good Health and Well-Being e responsible production and consumption a cui fanno riferimento il maggior numero di start-up operanti nel settore. La partecipazione è aperta a tutti e si potrà inviare la propria idea fino al 30 Luglio 2021.

Per partecipare basterà inviare al team di AP-IT una email a info@iap-italy.it allegando un testo di massimo 30.000 caratteri nel quale si indichino titolo dell’idea; problema e soluzione in una delle Key Focus Area risolti con l’uso di asset spaziali. I 3 partecipanti che presenteranno la migliore e più innovativa idea avranno l’occasione di partecipare all'evento Dinner with Investors, una cena che prevede la partecipazione delle più visionarie personalità del panorama Agrifood-Tech nazionale e Europeo. Dinner with Investors sarà un’occasione unica di convivialità all’insegna di mentorship, visione e networking per conoscere i punti di vista dei maggiori protagonisti e innovatori del settore e per far validare la propria idea. I vincitori della call for ideas saranno annunciati nel mese di settembre sui canali social della piattaforma ambasciatoriale Esa Business Applications Ambassador Platform for Italy.

Il settore Agrifood-Tech italiano conta più di 100 start-up, molteplici stakeholder (tra istituzioni, aziende agricole, trasportatori, retailer, ecc.) e decine di investitori specifici. Inoltre l’ecosistema italiano conta in totale 143 investitori attivi tra private equity e venture capitalist che si sommano ai 197 tra incubatori e acceleratori in continua ricerca di idee innovative. In questo contesto AP-IT mette a disposizione la propria expertise e il suo network di partners per diventare il punto di riferimento di investitori, stakeholder e nuovi imprenditori, con lo scopo di creare una community di attori interessati, realizzando così un match tra la domanda e l’offerta.

A tale scopo questa Call for Ideas rappresenta un’opportunità per gli innovatori del settore di incontrare potenziali investitori e di favorire la nascita di collaborazioni trasversali ai due settori Agrifood-Tech e spazio.