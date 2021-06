Un milione di Euro per Dog Heroes

Dog Heroes, startup nel settore del cibo per cani, ha appena chiuso un aumento di capitale da 1 milione di Euro: poco meno di 650.000 Euro sono arrivati dalla campagna crowdfunding (su Mamacrowd) e gli altri 350.000 Euro di capitale da fondi e investitori privati.

“L’aumento di capitale servirà per sviluppare ulteriormente il servizio", commentano Pierluigi Consolandi e Marco Laganà, fondatori della start up, "con il progetto di realizzare uno stabilimento di oltre 1.000 mq con capacità produttiva superiore a 50 tonnellate mensili, arricchire la piattaforma digitale di nuove funzionalità, assumere talenti chiave ed investire in marketing e comunicazione. Il settore del petfood continua ad avere un trend positivo, crescendo, complice la pandemia, anche nell’e-commerce con un giro d’affari che ha superato i 2 miliardi di Euro di fatturato totale”.

Secondo i fondatori, l'impresa è nata per innovare il mercato del petfood con la proposta di un modello integrato che controlla tutto il processo dalla ricerca delle materie prime alla produzione del cibo (svolta esclusivamente in Italia). Le ricette di Dog Heroes sono studiate - informa l'azienda- da un team di veterinari nutrizionisti per essere complete e bilanciate al fine di garantire il giusto apporto di proteine, vitamine e sali minerali, secondo le direttive Fediaf (Federazione europea dell'industria degli alimenti per animali da compagnia) per l’alimentazione canina, e poi porzionate per soddisfare il fabbisogno calorico di ogni singolo cane sulla base della razza, peso, sterilizzazione, e stile di vita dell’animale.

La startup, che investe anche sulla sostenibilità utilizzando packaging per la consegna del cibo con soli materiali compostabili o riutilizzabili, ha chiuso il 2020 (primo anno di attività) con un fatturato di 127.000 Euro, risultato quasi replicato nel solo primo trimestre del 2021 (101.000 Euro di fatturato). Ad oggi Dog Heroes ha servito più più di 2.200 cani in tutta Italia con oltre 140.000 pasti grazie al modello digitale direct to consumer.