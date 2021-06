Alto Adige: produzione lattiero-casearia stabile nonostante la pandemia

Pandemia, lockdown e chiusura della gastronomia hanno messo a dura prova anche il tradizionale settore lattiero-caseario altoatesino. "L'anno scorso abbiamo dovuto reinventare le catene logistiche, sviluppare nuovi canali di vendita e rielaborare modelli di marketing provati", ha affermato il presidente della federazione Latterie Alto Adige, Joachim Reinalter. "Per poter continuare la raccolta e la lavorazione del latte abbiamo dovuto riesaminare la situazione, dato che tutto quello che abbiamo dato per scontato fino ad oggi, nella produzione, nella logistica e nella vendita, non corrispondeva più alla realtà”, spiega Annemarie Kaser, direttrice della federazione.

Nello scorso anno la quantità prodotta è rimasta stabile. Complessivamente sono stati consegnati 402 milioni di chilogrammi di latte vaccino, poco meno dell'1% in più rispetto all'anno precedente. Con 1,62 milioni di chilogrammi, la quantità di latte di capra consegnata è stata di circa il 5,3% superiore rispetto al 2019. D'altra parte, il numero di aziende lattiero-casearie è in costante calo. "Purtroppo, non siamo riusciti a fermare il trend negativo dell'anno precedente, tanto che negli ultimi 20 anni abbiamo perso più di 1.700 aziende", afferma Reinalter. La chiusura della gastronomia e degli alberghi si rispecchia chiaramente nello sviluppo. "Poiché questo canale di vendita è precipitato, le vendite del latte fresco sono diminuite dell'11%", spiega Reinalter. "D'altra parte, è aumentata la produzione di prodotti lattiero-caseari più durevoli e quindi più flessibili in termini di commercializzazione". Purtroppo, il mercato di alcuni prodotti è crollato, soprattutto quello dei formaggi semiduri.

La direttrice della federazione sottolinea anche che, in questo contesto, il crollo delle vendite nel settore Horeca è stato in parte assorbito dal commercio al dettaglio di prodotti alimentari. "La pandemia e il blocco hanno fatto capire ai consumatori quanto siano importanti i cicli alimentari locali per il rifornimento giornaliero e speriamo che questa consapevolezza risulterà rafforzata anche dopo la crisi". Il prezzo medio pagato è sceso di circa mezzo centesimo nel 2020 a 50,83 centesimi per chilogrammo. "In considerazione della crisi del 2020 e del calo dei prezzi a livello internazionale, riteniamo questa notizia relativamente buona" spiega il presidente Reinalter. Tuttavia, sottolinea anche che i costi per gli agricoltori e le aziende lattiero-casearie sono aumentati costantemente. Gli agricoltori si trovano ad affrontare l'esplosione dei prezzi dei mangimi, mentre nelle latterie la spesa per l'energia e il materiale di confezionamento è in forte aumento. "La stabilità dei prezzi significa che il margine di manovra finanziario per il settore lattiero-caseario sta diventando sempre più piccolo. Questo anche perché un aumento dei prezzi sul mercato non può essere preso in considerazione e quindi gli agricoltori ne subiscono le conseguenze”.

Nonostante la pandemia e i lockdown, nel 2020 sono stati nuovamente esaminati quasi 744.000 campioni nel solo reparto latte crudo, responsabile del controllo qualità dalle mucche fino al latte. "Un latte crudo di alta qualità è fondamentale per ogni prodotto di qualità", spiega Kaser. "Un controllo completo è quindi la base per un prodotto sicuro e per un pagamento equo basato sulla qualità". Oltre ai campioni di latte crudo, ci sono quasi 90.000 controlli di prodotto. I latticini prodotti in Alto Adige vengono quindi esaminati microbiologicamente, chimicamente, fisicamente e sensorialmente. "E questo è solo il lavoro di controllo che viene svolto nel laboratorio della Federazione Latterie Alto Adige, a cui bisogna aggiungere i controlli nelle latterie", afferma la direttrice Annemarie Kaser.

Il miglior fornitore di latte del 2020, ossia l’azienda da cui proveniva il latte con i migliori valori di qualità, è quello di Bernhard Schweigl, del maso Martergut zu Mitte di Moso in Passiria. Nell'ambito dell’assemblea generale della federazione Latterie Alto Adige è stato eletto anche un nuovo consiglio di amministrazione. Oltre al presidente Joachim Reinalter e al suo vicepresidente Georg Egger, include anche Adalbert Braunhofer, Klaus Faller, Paul Fuchs, Peter Ladurner, Josef Theiner, Alfred Pobitzer e Anton Tschurtschenthaler.