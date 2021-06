Granarolo lancia Yomo Skyr

Granarolo S.p.A. lancia una novità nella categoria del latte fermentato: Yomo Skyr, un prodotto fino ad oggi inedito nel portafoglio del Gruppo, ricco in proteine e con zero grassi, già disponibile sul mercato da maggio 2021. La nuova linea, studiata nel segno del benessere, si inserisce nel piano di rilancio di Yomo, lo storico brand attivo dal 1947, "andando ad arricchire un’offerta variegata sempre più in linea con i nuovi trend di consumo e le nuove esigenze dei consumatori, presentando caratteristiche distintive rispetto a quanto presente oggi sul mercato italiano nel comparto", sottolinea una nota stampa.

Yomo Skyr è fatto in Italia con latte 100% italiano prodotto dai soci-allevatori della filiera Granarolo, è ricco in proteine e con zero grassi ed ha un packaging costituito da un vasetto da 150g fatto in Pet 100% riciclabile, un materiale alternativo al polistirene (PS), che ha condizionato il mondo dello yogurt fino a oggi, in linea con le azioni portate avanti dal Gruppo per quanto riguarda il packaging in fatto di materiali alternativi con una propria filiera di riciclo.

La gamma è composta dai seguenti gusti: bianco; vaniglia; mirtillo in pezzi; caffè; pesca in pezzi e maracuja. Lo skyr è una preparazione a base di latte vaccino tipica della tradizione islandese. Il nuovo lancio si pone l’obiettivo di andare a intercettare un trend emergente in forte crescita attraverso un posizionamento chiaro e coerente con i valori Yomo. Il mercato dello Skyr in Italia ha registrato nell’ultimo anno una significativa crescita sia a volume (+16,6% vs ap) sia a valore (14,5% vs ap), valorizzando l’intera categoria.