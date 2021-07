Le erbe aromatiche invadono le strade di Zurigo

L’evento Food Zurich a Zurigo è praticamente già iniziato. Malgrado la rinomata manifestazione culinaria sia in programma dal 16 al 26 settembre prossimi, nella centralissima Europaallee dall'inizio di luglio sono state piantate una grande varietà di erbe aromatiche e altre piante utili all’ecosistema urbano, che forniscono anche un habitat per numerosi insetti creando un vero e proprio giardino in città. Per gli abitanti della città ed i turisti si sta creando quindi un nuovo luogo di relax nel mezzo di un ambiente urbano, dove potersi fermare per una pausa o trarre ispirazione per il proprio balcone o giardino.

Il “raccolto” verrà poi consumato o conservato per la manifestazione, 11 giorni di kermesse con più di 100 eventi dedicati all'arte culinaria, che rendono l’evento uno dei tre più grandi festival gastronomici d'Europa. “In campo” ci saranno i 50 ristoranti più creativi e i giovani più talentuosi in città, convegni e incontri sul cibo del futuro e sulla sostenibilità, un think tank all'avanguardia con importanti istituzioni come il politecnico Eth e Zhaw, le start-up più innovative in questo settore, una selezione dei migliori slow food, fine food e street food internazionali oltre a produttori, chef e “sperimentatori culinari” provenienti da tutto il mondo.