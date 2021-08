L'Ue ufficializza nuova Ig dalla Guyana Francese

Proveniente dalla Guyana Francese -informa oggi Qualivita-, riportata nella Gazzetta ufficiale europea GUUE L 281 del 04 agosto 2021, è stata registrata la denominazione Demerara Rum IG.

Categoria bevanda spiritosa – Rum (categoria 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008)

Reg. (UE) 2021/1291 del 28/07/2021 – GUUE L 281 del 04/08/2021.

Descrizione. L’Indicazione Geografica Demerara Rum è riservata esclusivamente alla bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione di melasse o di un substrato a base di canna da zucchero. E’ prodotto nelle seguenti tipologie: Demerara Rum IG non assemblato o assemblato; Old Demerara Rum, rum invecchiato per un minimo di due anni, non assemblato o assemblato; Cask Aged Demerara Rum, rum non assemblato o assemblato, invecchiato per un minimo di tre anni; Special Reserve Demerara Rum, rum non assemblato o assemblato, invecchiato per un minimo di 12 anni; Grand Special Reserve Demerara Rum, rum non assemblato o assemblato, invecchiato per un minimo di 25 anni.

Zona di produzione. La zona di produzione dei Demerara Rum IG si estende nella contea della Guyana. La zona è delimitata a ovest dal fiume Boeraserie e a est dal fiume Abary. La contea di Demerara si trova sulla costa settentrionale dell’America del Sud, affacciata sull’Oceano Atlantico, appena sopra l’equatore, nella Guyana Francese per l'appunto.

Caratteristiche del prodotto. Il Demerara Rum IG sono prodotti principalmente dalla fermentazione della materia prima a base di canna da zucchero. Attraverso metodi specifici di distillazione, con diverse configurazioni di alambicchi, che possono essere discontinui oppure continui a colonna, in legno/rame/acciaio, si ricercano e si ottengono spiccati profili gustativi per rum di corposità leggera/media/intensa. Al gusto sono tipicamente rotondi e morbidi, dotati del sapore caratteristico del rum e variano dal leggermente dolce al secco, con note gustative che completano il profilo aromatico. Gli aromi devono essere limitati a un massimo del 2,5 % del volume del prodotto finito e il rum deve essere privo di coloranti aggiuntivi. All’aspetto il Rum si presenta trasparente, di consistenza liquida, densità e viscosità del corpo variabili in base all’età. Il colore va dall’incolore per i rum non invecchiati al giallo paglierino chiaro per quelli leggermente invecchiati fino all’ambra/oro e alle tonalità più intense del rame/bronzo/mogano per quelli più invecchiati. Il tipico Demerara Rum IG possiede una nota dolce derivante dalla canna da zucchero, associata alle delicate note fruttate e floreali che prendono corpo nel processo di distillazione e dai sentori dolci e aromatici di noci, spezie, legni, erbe medicinali, terra o altri aromi terziari che si sviluppano durante il processo di maturazione come conseguenza dell’elevata presenza di congeneri specifici e dell’invecchiamento del distillato.