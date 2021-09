B-Corp: primo incontro nazionale a Firenze

Il Network italiano delle Società Benefit nato con lo scopo di raccogliere, valorizzare e creare network con e tra le società Benefit d’Italia e i protagonisti che ruotano intorno a loro, organizza un primo incontro nazionale in presenza a Firenze, il prossimo 17 settembre.

Il Network, nato agli albori della pandemia, vuole essere la voce delle SB che raccontano cosa stanno facendo per la comunità e come possono creare maggiore valore attraverso il network.

“Sono convinto che le SB non debbano disperdere i benefici che producono -, asserisce Giuseppe Bruni, Presidente NISB – e soprattutto non devono essere sole in questo cammino virtuoso. Insieme, il valore prodotto può essere molto più efficace e il NISB avrà un ruolo importante in questo. Le Società Benefit devono valorizzare quel plus di reputazione che deriva dall’essere anche al servizio della collettività, oltre al conseguimento del profitto d’impresa. In questo modo raggiungono maggiori benefici economici generando di conseguenza maggiori benefici comuni”.

La legge stabilisce che una Società Benefit debba pubblicare la Valutazione d’Impatto, un documento che rendiconta gli effetti dei cambiamenti prodotti. Non si tratta di un semplice elenco ma è soprattutto la valutazione del cambiamento che ha generato sui beneficiari.

Ma come misurare il beneficio prodotto? Come renderlo numericamente concreto? Questo sarà uno dei temi principali della prima assemblea NISB in cui si alterneranno alcune SB per parlare della loro Valutazione d’impatto.

L’evento sarà anche l’occasione per capire le best practice delle Società Benefit e soprattutto della funzione che il Network ha come amplificatore del valore prodotto dalle Società Benefit.

Maggiori info su https://www.networksocietabenefit.it/