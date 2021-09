Economia circolare: il ruolo delle distillerie

Evento il 17 settembre a Roma, ore 11, aula dei Gruppi Parlamentari.

“La sostenibilità della filiera distillatoria’. Si intitola così l’evento organizzato da AssoDistil per venerdì 17 a Roma nell’Aula dei Gruppi Parlamentari in via Campo di Marzio, 78. Alle ore 11 a introdurre l’incontro, sarà Filippo Gallinella, presidente della XIII Commissione Agricoltura Camera dei deputati.

“ – commenta Gallinella - produrre in maniera sostenibile è fondamentale anche per il consumatore: per tale motivo, convegni come quello che si svolgerà nella mattinata del 17 settembre, ci permettono di conoscere a fondo i vari settori. Personalmente, è sempre un piacere partecipare e contribuire a questa tipologia di eventi. I distillatori sono un importante anello della 'circolarità'; lavorano i sottoprodotti utilizzando 'calore rinnovabile' per produrre materie prime, come l'alcol per l'industria nel settore alimentare, comprese le eccellenze, come la Grappa e il Brandy. Durante il convegno, analizzeremo il 'ciclo produttivo' per cercare di capire - e questo è il mio obiettivo principale - se si possa individuare un benchmark, e muoversi così verso standard ancora più alti".

“La sostenibilità – spiega Sandro Cobror, direttore generale AssoDistil - non è un’opzione ma è l’unica via percorribile per garantire il futuro delle nuove generazioni. La crescita demografica mondiale è incompatibile con modelli di sviluppo che non siano sostenibili e circolari. Tutti i settori economici devono fare la loro parte e il comparto distillatorio rappresenta un modello di produzione sostenibile e circolare che AssoDistil intende promuovere anche attraverso eventi come quello del prossimo 17 settembre. Sempre di questi temi parlerà l’evento del 29 a Rovereto dove parleremo dell’importanza che riveste anche il packaging sostenibile”.

Il programma dell’evento. Alle ore 11.15 è prevista la presentazione del Report di Sostenibilità AssoDistil a cura di Flavio Santoro, responsabile Lifegate Roma, mentre alle ore 11.45 il presidente di AssoDistil, Antonio Emaldi parlerà della filiera circolare delle bioenergie, focalizzandosi sul bioetanolo e il biometano. A presentare le best practice del settore in materia di sostenibilità sarà Carlo Dalmonte, presidente Gruppo Caviro. Alle ore 12.30 l’evento si concluderà con Sergio Lombardini, Biotech Director Eni Versalis.