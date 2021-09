Cheese al via con una doppia conferenza online

L'inaugurazione ufficiale di Cheese sarà venerdì prossimo alle 10.30, ma già domani è in programma un'anteprima digitale internazionale: due conferenze online, una alle 16 e una alle 19, che sono una sorta di manifesto programmatico di ciò che accadrà a Bra, in provincia di Cuneo, dal 17 al 20 settembre. Si tratta di due appuntamenti pensati principalmente per coloro i quali quest’anno non possono raggiungere Bra, ma i temi e i relatori sono di grande interesse anche per chi è già in città o in viaggio verso il Piemonte. Inoltre le conferenze rimangono online a disposizione di chiunque voglia rivederle.

Il claim di questa edizione di Cheese è "Considera gli animali". Tre semplici parole per evidenziare come la manifestazione sia l’occasione per ripensare il nostro rapporto con le altre specie, con gli animali selvatici e soprattutto con quelli di allevamento, costretti spesso a vivere un'esistenza breve e di sofferenza.

Le due conferenze di domani, giovedì 16 settembre verranno trasmesse su Zoom. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi seguendo il link disponibile sulle pagine evento. È disponibile il servizio di interpretariato.

Cheese è una manifestazione internazionale dedicata alle forme del latte, organizzata dalla Città di Bra e da Slow Food con il sostegno della Regione Piemonte.