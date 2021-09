Cremonini fa poker a Napoli

Chef Express ha aperto quattro locali di ristorazione all’interno della nuova grande Food Hall nella stazione di Napoli Centrale, inaugurata ufficialmente stamattina. I locali sono una steakhouse a marchio Roadhouse Restaurant, un ristorante McDonald’s, il fast casual Billy Tacos, ispirato alla cucina messicana, e lo storico brand napoletano di caffetteria “Il Vero Bar del Professore”.



Chef Express, società di Cremonini che opera con marchi propri e in licenza, ha potuto presentare una significativa varietà di offerta, nella cornice complessiva dei 14 nuovi locali aperti all’interno dello spazio. I nuovi locali di Chef Express sono stati progettati secondo il principio della massima sostenibilità: energia elettrica derivante interamente da fonti rinnovabili, illuminazione a led a basso consumo, efficienza energetica e impiego di materiali naturali, riciclabili ed eco-sostenibili.



Cristian Biasoni, Amministratore Delegato di Chef Express, spiega “che la nostra partnership ultraventennale con Grandi Stazioni Retail si consolida con le quattro nuove aperture di Napoli, e prevede a breve altre inaugurazioni a Firenze, Torino, Roma e Genova. Nella ristorazione all’interno delle stazioni siamo i leader in Italia e continuiamo a credere e investire in questo segmento di mercato che, insieme a tutto il settore del trasporto ferroviario, è al centro dei grandi investimenti del PNRR destinati allo sviluppo della mobilità sostenibile”.



Per Roadhouse Restaurant e Billy Tacos, marchi di proprietà di Chef Express, è l'esordio assoluto a Napoli e in Campania. Il primo è un format di ristorante di carni alla griglia di grande successo in Italia sviluppato da oltre 20 anni dal gruppo Cremonini. Il locale di Napoli è il 166° della catena. Billy Tacos è invece un formato di ristorazione veloce ispirato alla cucina messicana che sta riscontrando un notevole favore: nonostante sia stato lanciato da meno di due anni, con Napoli conta già 16 locali in Italia.

Per Mc Donald’s si tratta di un ritorno nella Stazione di Napoli, dove mancava da molti anni. Il ristorante di Napoli è il 21° che Chef Express gestisce in Italia, consolidando così la partnership che vede Chef Express il partner di riferimento per lo sviluppo del brand nel travel.

Infine, un tocco di napoletanità con un marchio molto noto in città: “Il Vero Bar del Professore”, con cui Chef Express ha stretto un accordo di licenza.

Complessivamente i quattro nuovi locali aperti da Chef Express nella Stazione di Napoli Centrale danno lavoro a circa 80 giovani, tutti neoassunti.