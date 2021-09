Arborea rilancia sulla crescita, in Italia e all'estero

Andrea Agostini è il nuovo dg di Arborea Società Cooperativa Agricola, gruppo sardo da oltre 193 milioni di euro di fatturato 2020, che riunisce 200 aziende agricole, nota ai consumatori con i marchi Arborea -L’isola felice delle mucche, Girau Fattorie di Sardegna, S.Ginese. Laurea in Ingegneria Chimica all’Università La Sapienza e master alla Escp Europe, Agostini ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diverse aziende di rilievo nazionale e internazionale. Ultimamente, dopo essere stato dg di Parmalat Sud Africa, ha ricoperto lo stesso incarico in Consorzio Latterie Virgilio di Mantova. Questa intervista esclusiva con EFA News è la prima concessa da Agostini dopo la sua nomina in Arborea.

EFA News. Dott. Agostini lei ha avuto vaste esperienze internazionali nel settore, qual è la missione che le hanno affidato i soci di Arborea?

R. La mission di Arborea è creare valore sostenibile lungo tutta la filiera, coniugando le competenze della tradizione agraria con l’industrializzazione dei processi produttivi, grazie a una ricerca e un’innovazione continua nel rispetto dell’ecosistema. Nel mio ruolo guiderò questo processo di rinnovamento ponendo la sostenibilità al centro delle scelte strategiche e di tutte le attività operative per governare il cambiamento e rispondere ai bisogni di tutti gli stakeholder. Lavoreremo per rafforzare ulteriormente la nostra leadership in Sardegna e proseguire la crescita nel mercato lattiero-caseario nazionale, in cui Arborea riveste da anni un ruolo di primaria importanza, incrementando parallelamente lo sviluppo della Cooperativa sui mercati esteri.

Le dimissioni in blocco del Cda rappresentano un evento straordinario e inusuale: serviva una discontinuità così netta?

Non credo spetti a me commentare la decisione del Cda. Il ruolo del Direttore Generale è focalizzato sugli obiettivi di crescita e sul percorso di rinnovamento della Cooperativa. Questa decisione non influisce sulla continuità operativa e sulle capacità progettuali dell’azienda. Non so sia da leggere come una discontinuità, sicuramente vi leggo un segnale di grande rispetto nei confronti di tutta la base sociale, un segno di grande attaccamento alla Cooperativa, alla sua storia e ai valori di ascolto e dialogo che caratterizzano questa società da 65 anni.

La svolta è legata anche alle nuove condizioni di mercato che stanno emergendo nel post-pandemia: dove punta Arborea?

È nostra intenzione per il futuro continuare a promuovere crescita e benessere, produttività e distribuzione della ricchezza, qualità della vita e tutela del territorio, creando maggior valore per i soci della Cooperativa. Per far fronte al nuovo scenario post Covid-19 dovremo continuare a far leva su sicurezza dell’origine, tracciabilità, distintività, sostenibilità, ricerca e innovazione di prodotto, individuando proposte in linea con la rinnovata attenzione riposta dal consumatore verso benessere, salute e nuovi stili di vita che sempre più stanno orientando le decisioni di acquisto.

Tralasciando il 2020, anno totalmente anomalo, come sta andando il 2021 confrontato con i livelli di business del 2019?

Arborea prosegue la sua corsa in Sardegna e in Penisola registrando un trend di crescita positivo in tutte le categorie rispetto ai risultati del 2019. Per il futuro puntiamo a continuare a guidare la crescita sia nel medio che nel lungo periodo con l’obiettivo di migliorare il livello di fatturato record (193,7 milioni di euro) che la Cooperativa ha registrato nel 2020, il più alto in 65 anni di storia.