Halloween: on air la nuova campagna di Kfc

Kfc lancia una nuova campagna di comunicazione in occasione di Halloween che è on air da oggi 29 ottobre. L'azienda chiama a raccolta su Instagram, TikTok e Facebook la generazione Z per condividere le proprie paure più profonde e assurde mutuate da storie dell’orrore e stereotipi cinematografici. A farlo per primi saranno Mattia Stanga e Camilla Fracasso, content creator molto attivi su Instagram e TikTok, in un video ispirato alla nuova tendenza mukbang: un trend che dalla Corea è approdato in Occidente, in cui si mangia davanti a una telecamera interagendo con gli altri.

Secondo un recente sondaggio della Oxford Economics University dedicato al social eating, chi mangia in compagnia degli amici vanta un rating di felicità maggiore di ben 7,9 punti e in generale si dichiara più soddisfatto della propria vita e meno incline alla paura. “In occasione di Halloween abbiamo voluto coinvolgere i nostri Pollowers per giocare e divertirsi su un tema serio, ma con ironia", spiega Paolo Toffano, Head of Marketing & Communication di Kfc Italia. La campagna invita la Gen Z a mettersi in gioco insieme a Mattia Stanga e Camilla Fracasso, che nei video, dopo essere saliti in macchina, si fiondano al drive thru Kfc, ordinano il pollo fritto e lo mangiano in diretta parlando di Halloween e delle loro paure più spooky. Alla fine del video i due invitano la community a fare altrettanto e condividere le paure nei commenti. Il riferimento alla moda del mukbang amplifica questo senso di condivisione: grazie alla tecnologia, lega persone fisicamente separate intorno al cibo e al mangiare, che è da sempre il momento di socialità per eccellenza”.