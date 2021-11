Come si conquista la fiducia dei consumatori nel post-pandemia?

In un’epoca in cui siamo circondati da un’offerta a 360 gradi che include tutto ciò che possiamo desiderare, a quali brand si decide di dare la propria fiducia? Da questo assunto ha preso piede la nuova indagine di Trustpilot, che ha indagato tra i consumatori italiani per comprendere in dettaglio quali politiche vengono adottate per scegliere il proprio fornitore ed effettuare un acquisto. Al di là di ogni strategia messa in atto, si conferma come i consumatori italiani siano incentivati ad acquistare da un brand principalmente se questo offre prodotti e servizi eccellenti (la prima ragione per il 48% degli intervistati). Seguono, invece, motivazioni che hanno a che fare con l’etica del marchio: si sceglie di comprare da un determinato brand quando tratta con rispetto i propri dipendenti e tutte le altre persone (43,8%) e quando comunica in modo trasparente le azioni che intraprende e il loro impatto sul pianeta e sulla società (42,4%).

Al contrario, ciò che spinge i consumatori a non acquistare da un determinato fornitore ha a che fare prettamente con questioni etiche: la prima ragione è legata a comportamenti scorretti o pratiche immorali nei confronti di dipendenti e fornitori (56,1%), seguono un marketing fuorviante e non in linea con le reali azioni del brand (45,7%) ed ancora la mancanza di considerazione relativamente ad esperienze e feedback rilasciati dai propri clienti (42,7%).

L’etica di un brand è quindi essenziale e ha un ruolo fondamentale nella fidelizzazione del cliente o nel suo allontanamento. Basti pensare che per il 97% del campione intervistato questo aspetto è abbastanza, molto o estremamente importante. È solo l’1,5% del campione che lo ritiene non rilevante (mentre l’1,5% rimanente non è interessato). Quando si parla di fonti di informazione direttamente gestite dal brand, il canale preferenziale è il sito web dell’azienda (68,6%), seguito dai suoi canali social (49,7%) e dalle pubblicità sul web (42,5%). Quando si parla di fonti esterne, invece, il canale di informazione principale è quello delle piattaforme di recensioni scritte dagli utenti (53,1%), seguito dalle valutazioni reperibili su Amazon (39.9%) e da commenti sui social media (39,5%). Interessante notare come “il passaparola di amici e parenti” abbia perso peso nel corso del tempo (32,4%).