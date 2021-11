Ho.Re.CaMp debutta in Campania

Annunciato il debutto in Campania di Ho.Re.CaMp, progetto pilota di formazione specializzata per ristorazione e hotellerie ideato e promosso da una rete di imprese italiane del settore, guidata da Fedegroup, con il supporto di Teknous e Gesfor srl, e la partecipazione di Sorbillo, Mamaeat, Fhg, Golocious, Fvr e Hotel Experience, con l’obiettivo di accorciare in maniera significativa la distanza tra formazione e lavoro. Chef, sommelier, bartender, pizzaioli, maître, camerieri di sala, food&beverage manager: per ogni profilo sarà possibile attivare un corso dedicato di 4 settimane, interamente gratuito, che combina formazione in aula con professionisti del settore food&beverage e hotellerie, laboratori didattici all’interno di strutture e stage finalizzato all’assunzione.

I primi corsi di sala, cucina e pizzeria, partiranno lunedì 22 novembre 2021 e sono stati annunciati dai rappresentanti delle imprese promotrici di Ho.Re.CaMp duranteun un incontro, moderato da Michele Raccuglia (responsabile Anpal servizi Campania Calabria), che ha visto la partecipazione degli assessori Armida Filippelli - formazione professionale regione Campania e Antonio Marchiello - lavoro e attività produttive regione Campania, e di Angela Patringa, presidente Riac - rete istituti Campania alberghieri.

“Ho.Re.CaMP vuole essere uno strumento concreto a disposizione delle aziende che cercano figure realmente interessate a specializzarsi, e di tutti quei giovani che desiderano entrare in questo mondo per realizzarsi come professionisti dell’hospitality", dichiara Nicola Pezone, direttore HR di Fedegroup, "grazie alla collaborazione con Gesfor srl e Teknous abbiamo creato percorsi formativi intensivi che in sole 4 settimane accompagnano gli studenti ad essere operativi nelle cucine, nelle sale e dietro i banchi delle migliori strutture italiane. Questo progetto è il banco di prova per la nascita di un nuovo modo di pensare alla formazione per l’Ho.Re.Ca.”

“Come agenzia del ministero del Lavoro siamo impegnati a sostenere le azioni messe in campo per velocizzare l’ingresso nel mercato del lavoro: questo è un progetto che va in questa direzione e che segue le linee indicate nel Pnrr per le politiche attive del lavoro. In una regione come la nostra dove è ancora alto il numero dei giovani che non studiano e non lavorano è fondamentale offrire ai ragazzi percorsi concreti di inserimento occupazionale”, ha sottolineato Raccuglia.