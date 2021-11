Lattiero-caseario/2: anche Assolatte ha sottoscritto il protocollo

Come ha sempre fatto, confermandolo anche in questi mesi difficilissimi, Assolatte e le industrie lattiero casearie italiane continuano la strada del dialogo, con il senso di responsabilità che le contraddistingue, scrive oggi in una nota l'associazione che riunisce le industrie lattiero-casearie italiane. “Capiamo bene le difficoltà degli allevatori – ha affermato il presidente Paolo Zanetti –, che sono anche le nostre. Lo ripetiamo da tempo: gli aumenti stanno colpendo in modo drammatico anche le nostre imprese, pressate da mesi da costi che fino ad ora hanno assorbito in silenzio, ma che non riescono più a sopportare”.

Gli aumenti riguardano tutti i fattori produttivi industriali, precisa Assolatte, dall’energia (+18,4%) ai trasporti, dalla plastica (+61,4%) al legno (+62%) al cartone (+22,1%), fino ai noli (+214%) per l’export. E la situazione non sembra destinata a cambiare, almeno nel breve e medio periodo.

“Fin dalle prime sollecitazioni del ministro – ha sottolineato Zanetti – le nostre imprese si erano già attivate, lavorando con gli allevatori per cercare possibili soluzioni ai loro problemi, nel rispetto dei contratti in essere e della normativa sulla concorrenza”. Del resto, precisa Assolatte, la maggior parte dei contratti che regolano i rapporti tra le stalle e le industrie del latte prevedono specifici indici di adeguamento al mercato di riferimento o la ridiscussione periodica del prezzo riconosciuto in campagna. In questo modo, soprattutto nei periodi a forte volatilità di mercato, il sistema risponde in modo tempestivo ai cambiamenti di prezzi e costi.

Con l’adesione al Protocollo per la salvaguardia degli allevamenti italiani Assolatte si è impegnata a promuovere i contenuti dell’intesa presso le sue associate, mentre le imprese della GDO aderenti al protocollo si sono impegnate anche a valorizzare e incrementare gli acquisti del latte UHT, latte fresco, yogurt, formaggi freschi e semi stagionati, tutti da latte 100% italiano.

