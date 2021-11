Argentina dichiara l'allerta sanitaria per peste suina africana

E in Italia la Sardegna, dove non si registrano più focolai da tempo, chiede che l'Ue revochi quelle restrizioni non più necessarie e che oggi danneggiano le produzioni di qualità tipiche dell'isola

Senasa, l'autorità argentina per la salute e la qualità alimentare ha dichiarato l'allerta sanitaria in tutto il Paese causa la peste suina africana (Psa). E' questa la risposta del governo di Buenos Aires ai pericolosi focolai del virus sviluppatisi nella Repubblica Dominicana e ad Haiti. Lo scopo è rafforzare le misure preventive e i controlli all'ingresso dei prodotti suini. "Si adottano nuove misure di prevenzione e si rafforzano quelle esistenti, al fine di ridurre il rischio di ingresso, esposizione e diffusione del virus in ospiti sensibili, sia che siano suini domestici, allo stato brado o cinghiali selvatici, in tutto il territorio nazionale", si legge nel provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale con delibera 564/2021.

La peste suina africana si sta espandendo nel mondo, e nonostante non siano stati ancora segnalati casi in Argentina, Senasa ha deciso di rafforzare le misure preventive sia alle frontiere di terra che nei porti e aeroporti del Paese.

Anche l'Europa non ne è immune. Il virus sta avanzando in modo preoccupante, e nel giro di pochi anni la malattia altamente pericolosa per i cinghiali e i maiali domestici ma innocua per l'essere umano, si è diffusa dalla Georgia verso occidente raggiungendo Polonia, Estonia, Lettonia, Slovacchia, Grecia, Lituania, Romania, Ungheria e Bulgaria. Ultimamente è comparsa anche in Germania, e le autorità elvetiche sono ormai certe che l'epidemia arriverà anche in Svizzera. Tanto che per essere pronti all'evenienza a inizio novembre è stata effettuata un'esercitazione nazionale diretta dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria che, in collaborazione con i servizi veterinari cantonali, ha simulato quanto capiterebbe nel caso in cui la peste suina africana (quasi sempre fatale per gli animali) dovesse diffondersi nelle aziende suinicole e nelle aree forestali di tutta la Confederazione.

In Italia la peste suina venne registrata qualche anno fa in Sardegna. Da allora "l'attività di controllo non si è mai fermata e da anni nell'isola non si registrano focolai di Psa. Bruxelles riconosca questo risultato storico e rimuova le restrizioni non più necessarie, che oggi danneggiano le tante aziende del nostro territorio e le produzioni di qualità tipiche della Sardegna", scriveva solo due giorni fa l'assessore sardo alla Sanità Mario Nieddu nell'appello all'Ue della Regione Sardegna, lanciato anche attraverso i social.