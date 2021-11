Cop26: per la prima volta avviato un padiglione sull'acqua

La COP26 di Glasgow, benché sbilanciata sul tema dell’energia per le fortissime implicanze economiche e geopolitiche, chiude con un segnale importante di attenzione anche alla risorsa acqua, uno degli elementi strategici per combattere il cambiamento climatico.

Per la prima volta è stato avviato un padiglione sull’acqua che nel contesto della conferenza ha ospitato discussioni sulla scarsità di acqua e sul cambiamento climatico; e, sempre per la prima volta, è stata creata un’alleanza come spazio di sensibilizzazione, condivisione di esperienze e indicazioni su come impostare e perseguire un'agenda globale integrata per l'acqua e il clima.

Il “Water pavillon” la “Water and Climate Coalition” vedono così i governi e le agenzie delle Nazioni Unite riunitesi alla COP26 di Glasgow formare un tavolo di discussione e una coalizione per l'acqua e il clima, per affrontare i crescenti rischi e la riduzione delle riserve, in particolar modo per quei paesi che sono già hotspot climatici, come anche l’Italia sta diventando.

Guidata dai presidenti di Tagikistan e Ungheria, la coalizione cercherà di attuare le riforme che, secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite, sono necessarie nella gestione globale delle risorse idriche.

Un segnale a dimostrazione che l’acqua rivestirà un peso sempre più centrale nei futuri negoziati, a partire da COP27 in Egitto e che coinvolgerà da vicino attori pubblici e privati.

A questi primi, ma significativi segnali di crescita di attenzione alla risorsa acqua per il futuro di tutta l’umanità plaude la Community Valore Acqua per l’Italia che proprio all’acqua, alla sua gestione e agli impatti ambientali, sociali ed economici per il nostro Paese si dedica da tre anni a questa parte. Creata e coordinata da The European House – Ambrosetti, vi partecipano i più importanti attori della filiera idrica estesa italiana.