Retail alimentare: decolla il progetto Erbert

Erbert, il nuovo marchio di alimentari retail fondato da Enrico Capoferri, mette a frutto il round di investimento da oltre 5 milioni di euro chiuso lo scorso luglio accelerando sullo sviluppo con l'apertura di nuovi locali a Milano. Il finanziamento è stato sostenuto in prevalenza dai soci storici guidati da Oltre Venture, primo fondo italiano di impact investing, e si è aggiunto ai cinque milioni di euro raccolti nei tre anni precedenti.

Così, dopo poco più di un anno dall’inaugurazione del primo concept store di Via Moscati, l'azienda ha inaugurato del suo secondo store nella centralissima via Mazzini, a pochi passi da Piazza Missori e da Piazza Duomo. E ha annunciato anche la prossima apertura di un terzo store milanese, situato all’interno del nuovissimo Vetra Building in Piazza Quasimodo.

Erbert è una reinterpretazione in chiave moderna della classica gastronomia prodotta in proprio con un laboratorio di produzione e di bakery a servizio del food market: cibi sani con poco zucchero, poco sale, l’utilizzo solo di farine non raffinate, tecniche di cottura studiate per preservare nutrienti e per avere un prodotto leggero, ridotto processamento del cibo, zero conservanti, rivisitazione di ricette tradizionali per renderle più leggere e digeribili.

Ora erbert punta anche sul “Ready to eat”, un format che vede protagonista una vasta offerta di prodotti pronti freschi e freschissimi, perfetti per il take away: dalla colazione alla cena, passando per la pausa pranzo, e le pause veloci.

Buono significa anche sostenibile, è per questo che tutti i pack dei prodotti preparati e/o realizzati da erbert sono costituiti al 100% da materiali compostabili, persino le etichette, e certificati secondo la norma UNI EN 13432:2002 o di carta certificata FSC, interamente biodegradabili e dunque adatti alla raccolta differenziata dell’umido, proprio come vuole la filosofia della start up.