Federcarni: "No alle etichette salutiste contro carne e vino"

Federcarni commenta l’Europe’s beating cancer plan, il piano d’azione in discussione in Ue che prevede nuove normative sulle etichettature anti cancro per carne e vino. In un comunicato l'associazione che maggiormente rappresenta macellai e piccole aziende, spiega come il documento europeo stia dividendo la comunità politica internazionale e riapra ancora una volta il dibattito sulla presunta pericolosità di alcuni pilastri del made in Italy per la salute.

“Giusto parlare della pericolosità dei nitrati nelle carni, ma è altrettanto giusto identificare il modello di controllo italiano come forse il più sicuro al mondo. Tutto ciò che arriva sui nostri banchi è certificato, sostenibile e in grado di rispondere alle esigenze di salubrità che il consumatore giustamente richiede”, sottolinea il presidente Maurizio Arosio. “Non trasformiamo una necessità condivisibile e sacrosanta di salute in guerra ideologica divisiva".