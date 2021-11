Nasce la prima guida ai ristoranti “Family Friendly”

Sono più di trecento su tutto il territorio nazionale i ristoranti mappati per la prima guida “Family Friendly” realizzata dal Moige – Movimento Italiano Genitori e dall’Associazione “Dipartimento Solidarietà Emergenze - Federazione Italiana Cuochi”, sostenuta dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia con il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi. Il progetto nasce con l’obiettivo di incoraggiare le famiglie con figli ad avere uno strumento utile per conoscere la ristorazione con servizi e attenzioni verso le famiglie. Infatti, spesso i genitori percepiscono il pasto fuori casa come un momento di difficoltà per la mancanza di attrezzature adeguate o di penalizzazione sul lato economico, in particolare per i nuclei più numerosi.

“La nostra guida di ristoranti Family Friendly, ha permesso di creare la prima rete in Italia di buona accoglienza per i genitori con figli piccoli”, Antonio Affinita, Direttore Generale Moige. “Desideriamo incoraggiare l'inclusione di tutte le famiglie con figli ed offrire a loro strumenti che li aiutino a scegliere realtà che offrono attenzioni e servizi alle famiglie”.

La guida - spiega una nota - svolge anche un’azione di sensibilizzazione verso i ristoratori che saranno aiutati a progettare menu ad hoc con piatti sani e bilanciati. Inoltre, il Dipartimento e Moige predisporranno due vademecum: uno di regole comuni per i ristoranti selezionati e uno dedicato alle famiglie con consigli pratici per vivere un’esperienza piacevole anche nei luoghi “non attrezzati”.

“I Ristoranti Family Friendly sono un’importante risorsa per la nostra collettività capace di creare rete tra ristoratori che danno dei servizi di ristorazione utili alle famiglie. Una guida indispensabile per vivere in armonia un pasto fuori casa, sapendo che oltre alla cortesia e dei buoni piatti adatti a grandi e piccini troveranno dei servizi adeguati alle loro esigenze. Tutto questo sotto l’attento controllo dei nostri ispettori che in pieno anonimato controllano che i parametri richiesti siano sempre presenti nelle strutture ristorative”, ha dichiarato Roberto Rosati, Presidente del Dipartimento Solidarietà Emergenze Fic.

La guida Ristoranti “Family Friendly” è disponibile in formato cartaceo, sul sito web www.ristorantifamilyfriendly.it e tramite APP Ristoranti Family Friendly scaricabile da App Store e Play Store. I ristoranti presenti nella guida saranno altresì riconoscibili anche grazie ad una apposita vetrofania sulla porta del ristorante e al logo della guida sul loro sito web.