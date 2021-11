Start up: Boniviri sigla accordo con Linkem

Boniviri, start up innovativa siciliana e società benefit specializzata nella produzione di alimenti di alta qualità e sostenibili, valorizzando il lavoro dei piccoli coltivatori locali, e Linkem, operatore di telecomunicazioni 5G, hanno firmato un accordo di partnership per offrire ai coltivatori che aderiscono al progetto Boniviri servizi innovativi di agricoltura 4.0.

Nello specifico, i servizi Linkem4Farm - sviluppati in collaborazione con XFarm e Farm Technologies – prevedono l’utilizzo di una piattaforma digitale integrata per la gestione dell’azienda agricola connessa a un sistema di sensori che comunicano con l’applicazione mobile, il tutto attraverso il cloud. Tramite smartphone e tablet, i coltivatori potranno gestire e coordinare le attività amministrative aziendali in maniera digitale, automatizzare attività come il controllo delle scorte, la manutenzione dei macchinari ed esportare la documentazione specifica richiesta per le aziende operanti in regime biologico, tra cui l’esportazione dei documenti specifici per gli aderenti al GlobalGap.

In più, grazie all’accordo le aziende agricole saranno abilitate all’utilizzo dei Decision Support System della piattaforma, che permetteranno, grazie ai modelli previsionali basati sull’intelligenza artificiale, di consultare in tempo reale i dati provenienti dal campo - come umidità e temperatura del suolo, salinità, conducibilità, bagnatura fogliare - e ricevere consigli agronomici precisi, per esempio su quando e come irrigare, migliorando così la qualità della produzione e della gestione e pianificare in modo efficace il lavoro sui campi.

“La missione di Boniviri è creare valore con il cibo per tutti gli attori della filiera agroalimentare, dai coltivatori ai consumatori, e la partnership con Linkem rappresenta un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento dei nostri obiettivi che abbiamo indicato nella nostra Impact Map”, ha dichiarato Corrado Paternò Castello, Cofondatore e Amministratore di Boniviri. “Grazie a questo accordo, potremo fornire ai nostri coltivatori partner strumenti innovativi a condizioni vantaggiose per rendere più efficiente la gestione dell’azienda agricola e migliorare le performance produttive e di sostenibilità delle loro attività”.