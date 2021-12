Nestlé è Best performer dell’economia circolare

Nestlé Italia ha vinto il concorso “Best performer dell’economia circolare” 2020/2021 nella categoria "Grande Impresa Manifatturiera", ideato da Confindustria e la collaborazione di Enel X ed Eni, con l’obiettivo di valorizzare le aziende che investono in tecnologie per far crescere il business in chiave sostenibile e che hanno implementato soluzioni innovative di economia circolare.

Nestlé ha ottenuto questo importante riconoscimento grazie a due diversi progetti che l’azienda ha sviluppato a partire dal 2020 per potenziare ulteriormente il suo impegno verso una maggiore sostenibilità dei propri imballaggi. Il primo è “Dove lo butto?”, la piattaforma digitale powered per la raccolta differenziata, realizzata con l’obiettivo di informare e aiutare i consumatori a smaltire correttamente i packaging dei prodotti tramite la scansione del codice a barre presente sull’imballaggio e un sistema di geolocalizzazione. Recentemente la web app è stata arricchita anche con il nuovo strumento dell’etichetta consapevole “digitale” per una maggiore sensibilizzazione sul tema dello spreco alimentare. Quest’ultima è un’iniziativa nata in collaborazione con Too Good To Go, l’app contro gli sprechi alimentari, e consente ai consumatori che utilizzano “Dove lo butto?” di ricevere informazioni per interpretare correttamente il termine minimo di conservazione (Tmc) presente sul packaging dei prodotti, invitandoli a verificare se gli alimenti siano ancora consumabili mediante l’utilizzo dei propri sensi (olfatto, vista e gusto).

Il secondo progetto premiato è “Km0 Cardboard”, realizzato grazie al coinvolgimento del produttore di imballaggi Sada (membro della rete per packaging sostenibile: 100% Campania) e di Hera, nato dalla volontà delle imprese del territorio campano di sviluppare nuovi modelli produttivi all’insegna dell’economia circolare e di attivare una rete di collaborazione virtuosa tra le aziende locali. Si tratta di un programma di economia circolare ideato con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del packaging in cartone ondulato utilizzato da Nestlé nel suo stabilimento Buitoni a Benevento, dedicato alla produzione di pizze surgelate. Grazie a questa iniziativa, l'azienda è riuscita a dar vita ad un ciclo di produzione di imballaggi “a circuito chiuso” che prevede il ritiro degli scarti di carta e cartone, i quali vengono poi trasformati da Sada in nuovo packaging che Nestlé può utilizzare per il trasporto dei suoi prodotti.