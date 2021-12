Granarolo: dalla nuova raccolta punti agli obiettivi di sostenibilità

Granarolo ha lanciato dal 1° dicembre una nuova raccolta punti che coinvolge latte fresco, Esl e Kefir pensata e realizzata per il tempo libero di bambini e adulti. A quasi 4 anni di distanza dall’ultima raccolta, l'azienda torna così alle attività concorsuali di lungo periodo: l'iniziativa Granorolo Galactica durerà infatti 7 mesi, dal 1° dicembre 2021 al 15 giugno 2022, e coinvolgerà le referenze latte fresco ed Esl a marchio Granarolo, Centrale del Latte Milano e Centrali di Calabria, i latti Granarolo Gusto di una Volta, Granarolo Biologico, Latte Fieno, Granarolo Benessere Accadì Esl, Granarolo Benessere G+ Esl e Granarolo Benessere Kefir da 500ml, per un totale di 51 prodotti da frigo. (vedi articolo EFA News del 30-11-21).

Sulla nuova raccolta, ma anche sui temi dei consumi e della sostenibilità, EFA News ha intervistato Ioanna Stavropoulou, direttore Marketing Gruppo Granarolo.

Sono passati ormai quattro anni dall’ultima raccolta punti dell’azienda. Cos’è cambiato da allora? Quali sono le novità dell’iniziativa 2021?

"Sicuramente oggi i premi sono molto più attraenti. Stimiamo che il valore del montepremi supererà i 2 milioni 400 mila Euro. Un'altra novità sono le partnership con dei marchi importanti: all'interno della nostra collection i consumatori troveranno brand del calibro di Acer o Barbie. Poi l'altra cosa che effettivamente rappresenta una novità sono gli acceleratori. Infatti, abbiamo reso questi premi particolarmente raggiungibili. Inoltre, diamo al consumatore tanto tempo per accogliere i punti (a partire dal primo di dicembre fino al 15 di giugno). L'ultima novità è che accanto alla raccolta punti, partirà anche un concorso a premi che vede coinvolte non solo tutte le referenze della collection ma anche il latte UHT. Anche in questo caso i premi sono veramente molto attraenti. Abbiamo stretto una partnership importante con Samsung. Con l'acquisto di qualsiasi prodotto Granarolo (compreso nel concorso) il consumatore può giocare online e scoprire subito se ha vinto un nuovo Galaxy Tab. Se ne possono vincere tre a settimana. In più, acquistando tre confezioni di latte UHT il consumatore può giocare anche per un premio extra che è uno smartphone Samsung Ultra HD a settimana".

I consumi di latte italiano hanno registrato un ribasso negli ultimi anni. Quali sono le nuove esigenze del consumatore moderno e in che modo Granarolo cerca di soddisfarle?

"I consumi del latte fresco sono in calo e nello scenario pandemico sono stati penalizzati tutti i prodotti 'ultra freschi', perché i consumatori si sono ritrovati a dover pianificare la loro spesa e si è ridotta la frequenza con cui le persone si recano al supermercato. Di conseguenza tutti i prodotti con una vita inferiore ad una settimana, sono stati penalizzati. Allo stesso tempo abbiamo visto che c'è un travaso dai consumi di latte fresco, verso il latte pastorizzato a temperatura elevata. Quest'ultimo si conserva comunque in frigo, ma ha una vita utile più o meno di 30 giorni. E' un prodotto che incontra le esigenze del consumatore anche dal punto di vista della qualità".

La raccolta prevede un concorso che coinvolge per la prima volta il latte a lunga conservazione.

"Granarolo ha la forte vocazione di valorizzare il latte italiano di filiera, ed a partire da quest'anno ha deciso di farlo anche per la categoria Uht. E' un prodotto che è considerato, in tanti casi, dai nostri clienti come una commodity, trovandosi spesso a prezzi bassissimi, in fase di promozione anche sotto i 70-75 centesimi al litro. Un prezzo molto basso che non aiuta la valorizzazione della filiera. Quindi noi abbiamo deciso quest'anno di approcciare il latte Uht in modo diverso. Garantiamo al consumatore anche per questo prodotto la qualità e la tracciabilità del latte italiano di filiera di alta qualità. Cioè abbiamo deciso di utilizzare per la produzione del latte Uht a marchio Granarolo, il nostro latte che è destinato solitamente a produrre il prodotto fresco di qualità. Quindi con delle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche superiori rispetto ad un latte standard".

Quali le iniziative dell'azienda a favore della sostenibilità?

"L'obiettivo sfidante dell'azienda è ridurre le emissioni di Co2 del 30% entro il 2030. Per raggiungere quest'obiettivo noi andiamo a toccare le diverse leve che compongono il nostro footprint ecologico. Lavoriamo a livello di filiera con i nostri allevatori per ridurre le emissioni attraverso l'utilizzo di tecnologie nuove. Lavoriamo in merito alla trasformazione dei prodotti: con l'abbassamento dell'utilizzo dell'acqua, con le energie alternative ed in merito alle esigenze logistiche. Lavoriamo dal punto di vista packaging, dove per ogni nuovo prodotto che lanciamo, teniamo in considerazione la sostenibilità proprio nella scelta del packaging. Puntiamo alla riduzione della plastica con materiali alternativi più sostenibili. Cito in questo caso l'esempio più importante di iniziativa che abbiamo messo in campo quest'anno riguardante il marchio Yomo. Abbiamo lavorato alla conversione di tutta la gamma Yomo intero 125gx2 dal vasetto di plastica a quello di carta 100% riciclabile certificata Pefc, utilizzando materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate. L’obiettivo del Gruppo Granarolo è quello di convertire alla carta tutta la produzione yogurt Yomo intero e magro, ovvero 165 milioni di vasetti, entro il 2023, con un risparmio di plastica previsto di 738tons/anno".