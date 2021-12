Birra, la voragine causata dal Covid

Secondo il report 2021 dell’Osservatorio Birra realizzato da Althesys, il settore brassicolo ha subito un duro colpo dalla pandemia e stenta a riprendersi. I dati sono stati presentati in occasione dell’appuntamento Heineken Incontra, con la presentazione del 5° Rapporto “La creazione di valore condiviso del settore della birra in Italia”.

La “gelata” dell’anno scorso (-15% del Valore condiviso, -8% della produzione di birra, -9,6% dell’occupazione) ha fatto perdere alla birra quasi 1,4 miliardi di euro e circa 15mila posti di lavoro lungo l’intera filiera, soprattutto nell’Ho.Re.Ca., riportando il “peso” della birra ai livelli di 4-5 anni fa. I primi sei mesi del 2021 evidenziano una ripresa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma non sono sufficienti a colmare il crollo (-22%) di gennaio-giugno 2020. È vero che nell’anno in corso sono stati recuperati 635 milioni di euro, ma, se allarghiamo il confronto con il primo semestre 2019, mancano all’appello ancora 249,2 milioni di euro.

In questo anno e mezzo difficile non è però venuta meno la voglia di birra degli italiani: l’aumento degli acquisti di birra nella GDO (da 1.364 mln a 1.877 il valore condiviso del canale domestico) è tra le poche note positive di un anno difficile, per magnitudo (+38%).

Anche nelle difficoltà la birra continua ad essere un comparto strategico dell’Italia alimentare. Gli 8,1 miliardi di euro di valore condiviso creati dall’industria della birra nel 2020 corrispondono a mezzo punto percentuale (0,49%) del nostro PIL e al 60% del valore alla produzione del settore delle bevande alcoliche.

In questo contetso difficile Heineken rilancia il suo impegno in Italia. Secondo l'ad Wietse Mutters, “gli italiani sono sempre più curiosi verso il mondo della birra, che consumano principalmente a pasto o a ridosso del pasto. Qualità, differenziazione e cultura della birra sono le parole chiave per che contraddistinguono il fenomeno birra in Italia, e sono anche quelle per sostenerne la ripresa e far tornare a crescere la categoria. Per sviluppare la cultura della birra e promuovere il consumo responsabile da anni collaboriamo con i professionisti del fuori casa, proprio quelli che inseriscono la birra nella loro offerta gastronomica e raccontano agli italiani la storia, gli ingredienti, la naturalità, la ricchezza dei gusti, gli abbinamenti, il servizio di questa bevanda straordinaria”.

Il gradimento degli italiani per birre regionali e di territorio è anche riflesso degli investimenti compiuti da Heineken per valorizzare realtà e marchi storici. Secondo Mutters, “abbiamo scelto di puntare su due birre locali come Ichnusa e Birra Messina,che sono diventate fenomeni nazionali, mentre Birra Moretti è diventato un ‘global brand’, presente in circa 50 paesi”.