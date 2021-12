Skretting finalista negli edie Sustainability Awards

Il CarbonBalance di Skretting Italia - il prodotto certificato offerto dall'azienda per i produttori di acquacoltura - è stato inserito nella rosa dei finalisti nella categoria Innovazione di prodotto dell'anno dei prestigiosi edie Sustainability Leaders Awards 2022. Un risultato significativo in un anno in cui edie (il più importante premio al mondo per il business sostenibile) ha ricevuto il più alto numero di candidature di sempre, un importante riconoscimento del lavoro che viene fatto in tutta Nutreco (la holding olandese che controlla Skretting) per raggiungere il proposito “Feeding The Future”.

"CarbonBalance è uno spin-off del progetto Acqua in Bocca, un ulteriore passo avanti nei nostri sforzi per creare valore condiviso insieme ai nostri clienti facendo leva sulla sostenibilità", afferma Umberto Luzzana, Marketing Manager di Skretting Italia. "Il clima e la circolarità sono uno dei pilastri della Roadmap di sostenibilità 2025 di Nutreco, e noi siamo pienamente impegnati a realizzare queste ambizioni, supportando allo stesso tempo gli allevatori nella creazione di una proposta di valore innovativo in linea con le nuove richieste del mercato. La nomina all'edie ci rende molto orgogliosi ed è un riconoscimento per tutto il team di Skretting Italia che ha reso possibile tutto questo".

CarbonBalance segue il percorso di un altro prodotto Skretting, MicroBalance FLX, vincitore dell'edie Sustainable Leaders Award 2018 nella categoria Product Innovation.

I vincitori finali saranno annunciati a Londra mercoledì 2 febbraio 2022.