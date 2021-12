Accademia agricoltura: al via la terza edizione del premio Filippo Re

Accademia nazionale di agricoltura e Image Line annunciano l’avvio della terza edizione del “Premio Filippo Re – Ambiente, Economia, Territorio e Società”. Il premio, intitolato al famoso botanico e agronomo italiano, primo segretario dell'accademia e uno dei suoi più illustri padri fondatori, del valore economico di 2.500 Euro, quest’anno sarà assegnato alla pubblicazione scientifica che, con approccio multidisciplinare, originale e con sguardo d’insieme, indagherà l’impatto del settore agricolo sul sistema sociale e territoriale a livello nazionale.

Il rapporto che lega agricoltura, società e territorio è ormai una tematica centrale e di grande attualità per gli sviluppi degli studi agronomici che, sempre di più, dovranno fare fronte alle nuove esigenze date dagli sviluppi della transizione ecologica mondiale e l’equilibrio tra persone, ambiente e sostenibilità. La consegna del premio avverrà durante l’inaugurazione del 215° anno accademico dell’accademia nazionale di agricoltura ad Aprile 2022.

“Per l’accademia questo premio, intitolato al padre fondatore del nostro sodalizio, è un vero fiore all’occhiello che rende tutti noi molto orgogliosi. La nostra mission", sostiene il prof. Giorgio Cantelli Forti, presidente accademia nazionale di agricoltura, "è promuovere la conoscenza intorno all’agricoltura e ai campi ad essa connessi e valorizzare studi di alto valore scientifico, che sviluppino i temi dell’innovazione e della ricerca in agricoltura, ricade appieno in questo fondamentale obiettivo. Oggi un’agricoltura sostenibile, attenta alle esigenze ambientali, alla produzione di alimenti sicuri, che sia centrale nello sviluppo dei temi legati alla ormai necessaria transizione ecologica di così stretta attualità, rappresenta la grande sfida per il domani. Per il terzo anno, siamo felici di dare il nostro contributo promuovendo lo sforzo dei giovani ricercatori che studiano in questi campi di grande importanza per il futuro del pianeta, con l’assegnazione del premio”.

Possono concorrere al bando, articoli e pubblicazioni scientifiche, editi da testate registrate e annali di accademie nel corso degli anni solari 2020 e 2021. I lavori candidati saranno esaminati da un’apposita commissione che premierà l’articolo o la pubblicazione che saprà distinguersi per il grado di innovazione, per lo studio analitico eseguito rispetto allo stato dell’arte e per l’approccio multidisciplinare.