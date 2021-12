Tartufo patrimonio dell'Umanità: "Un traguardo epocale"

Un'antica tradizione quella della "cerca e della cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali", che è entrata ufficialmente a far parte della lista Unesco del patrimonio culturale immateriale. Ci sono voluti ben otto anni per raggiungere questo risultato: un vasto lavoro di catalogazione per documentare una lunga tradizione italiana, che ha visto la partecipazione delle associazioni dei tartufai, 70.000 addetti e 14 regioni, i ministeri della Cultura, delle Politiche agricole e degli Affari esteri. Fino ad arrivare al 2020, quando il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni ha presentato alla Farnesina la candidatura illustrata (vedi articolo EFA News del 17-12-21).

Il riconoscimento è un traguardo importante per il nostro Paese, che è stato festeggiato anche in Umbria. In particolare, tra le aziende del settore e del territorio regionale spicca Urbani Tartufi, impegnata nella raccolta e trasformazione del pregiato fungo. EFA News ha intervistato per l'occasione Giammarco Urbani, amministratore del Gruppo.

Cosa rappresenta questo riconoscimento dell'Unesco per un'azienda come Urbani Tartufi?

"Questo riconoscimento rappresenta un traguardo epocale in una stagione che per il tartufo si è dimostrata difficile a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche. Sostenere la filiera soprattutto in questi momenti è il nostro obiettivo primario e queste azioni valorizzano una tradizione centenaria del made in Italy riconosciuta come patrimonio dell’umanità, che ci permetterà di difendere nella maniera più adeguata una pratica storica, secolare e sostenibile, fatta di enorme impegno, di cultura e rispetto oltre che conoscenza dell'ecosistema ambientale".

In che modo l'azienda è coinvolta della ricerca del tartufo?

"La ricerca del tartufo rappresenta il primo step della nostra filiera. Dalla buona riuscita di questa pratica dipende il lavoro di donne e uomini che da 170 anni seguono tutto il processo di pulizia, lavorazione e trasformazione del tartufo, destinato poi a i canali dell’industria, del food service, della ristorazione e della grande distribuzione organizzata. Tutto inizia da lì, dal bosco, e finisce sulle tavole di tutto il mondo. È nostro dovere quindi, come operatori del settore, tutelare e assicurare che questa tradizione venga tramandata nella maniera più corretta".

Quali sono gli standard di sostenibilità e le regole che vanno rispettate durante la ricerca?

"Avere delle regole rigorose è l’unico modo per preservare una crescita sostenibile del tartufo e non intaccare l’ecosistema del sottosuolo di cui si nutre. A seconda della regione e della tipologia di tartufo esistono normative statali e regionali che determinano l’inizio e modalità della raccolta, disciplinandone anche gli orari. La raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati ma è necessario ottenere un’autorizzazione specifica, ed essere accompagnati da un cane addestrato a questo scopo".

Qual è la percezione che si ha di questo alimento all'estero?

"Il tartufo all’estero soprattutto è considerato un alimento di lusso alla stregua del caviale, raro e prezioso. Per questa ragione e per avvicinarci sempre più al consumatore finale abbiamo lanciato nel corso degli anni prodotti ready to use, per poter andare incontro alle più svariate esigenze e far scoprire quanto questa materia prima possa rappresentare un ingrediente trasversale adatto alle più svariate combinazioni di sapori".

A quanto ammonta la quota export dell'azienda?

"Oltre il 70% del nostro business è spostato all’estero, coprendo 78 paesi nel mondo. Il nostro segmento risulta di enorme interesse come simbolo del made in Italy nel mondo e il nostro prodotto apprezzato dai più grandi chef. Abbiamo una sede a NY negli Usa con una struttura organizzativa che copre quella specifica area di riferimento e una delegazione export che ci sostiene negli altri mercati, oltre naturalmente a quello europeo" (vedi articolo EFA News del 17-12-21).

Questo riconoscimento dell'Ue influenzerà le vendite nei mercati esteri?

"Dal nostro punto di vista metteremo tutto l’impegno a trasmettere questa cultura, organizziamo delle esperienze formative nel territorio per far toccare con mano la nostra realtà. Non c’è nulla di più magico di una caccia al tartufo nei boschi della Valnerina: chef stellati, giornalisti, stakeholders da tutto il mondo vengono a trovarci solo per scoprire questo miracolo della natura. Auspichiamo che questo traguardo possa portare maggiore conoscenza del nostro mercato, di quanto tutto il processo di estrazione di un tartufo buono e di qualità sia frutto di un percorso impegnativo e soprattutto sostenibile".

Qual è l'andamento delle vendite dei vostri prodotti durante il periodo delle festività?

"Questo periodo per noi è il più importante dell’anno, si concentrano la maggior parte delle vendite nel periodo settembre-dicembre. In primo luogo perché il tartufo si collega tradizionalmente al periodo delle feste e dell’occasionalità. In secondo luogo perché questo è il periodo di maturazione e raccolta delle specie più pregiate di tartufo : bianco e nero pregiato. Quest’anno stiamo ottenendo una crescita in YTD del +11% vs 2019 e +32% vs 2020 e venendo da un periodo di Covid che ha messo in ginocchio il settore della ristorazione, lo consideriamo un risultato sorprendente".

Quali sono gli obbiettivi in termini di prodotto e di espansioni per il 2022?

"Il prossimo anno l’azienda compie 170 anni dalla fondazione. Un grande risultato da celebrare con una pubblicazione che vedrà protagonisti anche alcuni grandissimi chef. Allo stesso tempo rappresenta anche una responsabilità, che ci spinge a guardare al futuro dell’azienda in un mondo che va sempre più veloce. Stiamo costruendo un percorso di sostenibilità che ci porterà a rendere ulteriormente efficienti i processi operativi e industriali e nuove proposte commerciali per andare incontro alle esigenze di un consumatore sempre più attento all’etichetta e all’utilizzo corretto delle materie prime".