Allevatori e produttori di Parmigiano contro l'antibioticoresistenza

Dalla collaborazione tra Araer (Associazione regionale allevatori dell’Emilia Romagna) e Consorzio del Parmigiano Reggiano, nascono due nuovi progetti a cui l’università degli studi di Milano e l’istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna hanno dato un importante contributo scientifico. Stiamo parlando del servizio a supporto dell’asciutta selettiva negli allevamenti di bovini da latte destinato alla produzione di Parmigiano Reggiano e del “Progetto Ddd” per la definizione della dose definita giornaliera (l’unità standard di misura degli antimicrobici utilizzati, ndr) in alcuni allevamenti che conferiscono al Consorzio.

Se ne è parlato ieri, presso la sede del Consorzio del Parmigiano Reggiano, davanti a un numeroso pubblico composto da veterinari e operatori del settore. “D’ora in avanti non si potrà che parlare di asciutta selettiva delle bovine.", ha sottolineato Paolo Moroni, responsabile scientifico di entrambi i progetti, nel suo intervento, "Andranno pertanto attuate adeguate misure di igiene, buone prassi zootecniche, strategie di gestione per ridurre al minimo lo sviluppo e la diffusione delle infezioni mammarie: ma soprattutto l’imperativo della terapia di asciutta selettiva consiste nel superare il trattamento sistematico e definire quando un animale è da trattare. In questo percorso il progetto che abbiamo realizzato e rispetto al quale Araer rivestirà un ruolo centrale per il veterinario aziendale e l’allevatore, prevede un approccio all’asciutta selettiva molto attento da un punto di vista tecnico/scientifico, il supporto delle informazioni in possesso dell’allevatore, l’utilizzo di quelle inserite negli archivi e disponibili sul gestionale Si@lleva per selezionare in modo appropriato gli animali da trattare nel rispetto delle linee guida della Regione Emilia Romagna”.

Riguardo il progetto Ddd per la definizione della dose definita giornaliera, Paolo Moroni ha affermato che lo scopo dell’iniziativa è quello di registrare la situazione in alcune stalle da latte che conferiscono al Consorzio del Parmigiano Reggiano, sperimentando un razionale flusso di dati relativi alle Ddd da Classyfarm al Consorzio per arrivare ad avere elementi statistici robusti al fine di avviare azioni utili a ridurre l’utilizzo dell’antibiotico in allevamento.