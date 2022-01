Nel 2022 Bauli compie 100 anni

100 anni di storia, un traguardo importante, che Bauli celebrerà nel corso del 2022 con attività rivolte anche al pubblico "ormai protagonista di molte comunicazioni dell'azienda, vero artefice del successo del brand a partire dal 1922", comunica una nota stampa. “Il Natale come vuoi” è la prima iniziativa che si terrà in questo anno così speciale per l'azienda: una call-to-action per “accendere” la voglia di Natale, creando un nuovo pack per il pandoro di Verona. Collegandosi al sito https://ilnatalecomevuoi.bauli.it/ sarà possibile, in pochi e semplici passaggi, personalizzare il pack dell’iconico pandoro di Verona con la veste che si predilige, selezionando colori, grafica e aggiungendo la città di provenienza e il proprio nome come “firma” della creazione.

Dopo un’attenta valutazione da parte della giuria, le creazioni più originali saranno le uniche confezioni ufficiali messe in vendita in occasione del Natale 2022. Il progetto, ideato da Bauli con l’agenzia creativa Copiaincolla in collaborazione con Zakeke e Future Fashion per lo sviluppo tecnico e Break Design per le grafiche dei pack, consente di caricare i propri progetti nell’apposita sezione del sito dal 1° al 31 gennaio 20221. Si può creare in pochi click uno o più pack e avere la possibilità di vedere le proprie idee sugli scaffali dei supermercati per Natale 2022.