"Mangimi e sostenibilità": seminario all'università di Milano

Il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'università di Milano, in collaborazione con Assalzoo, Dalma Mangimi Spa e l'European Former Foodstuff Processors Association (Effpa), ha organizzato il seminario "Mangimi e sostenibilità". L'evento sarà ospitato in presenza dall'università degli Studi di Milano, venerdì 14 gennaio 2022 dalle ore 11:30 alle 13:30, presso l'aula C12, in via Mangiagalli 25 e sarà possibile seguire i lavori anche in streaming.

La tavola rotonda sarà moderata dalla professoressa Stefania Colombini, e vedrà gli interventi di Lea Pallaroni, segretario generale Assalzoo, la quale parlerà di "Sostenibilità nella produzione dei mangimi"; e di Valentina Massa, Managing Director Dalma Mangimi Spa e presidente Effpa, su "L’uso in mangimistica di coprodotti alimentari per l’economia circolare".

Ad Assalzoo aderiscono oltre 100 aziende, che rappresentano circa il 75% della produzione e commercializzazione industriale degli alimenti zootecnici. In Italia, la produzione di mangimi ammonta ad oltre 15 milioni di tonnellate da 417 stabilimenti, sono occupati nel settore circa 8300 addetti, per un fatturato complessivo di oltre 8 miliardi di Euro. Dalma Mangimi Spa è un’azienda nata nel 1981 dall’idea di valorizzare l’apporto nutrizionale di ex- alimenti (prodotti da forno e dolciari) impiegandoli come ingredienti nei mangimi. Dal 2019 si è certificata Iso 14001 ed ha fatto valutare il proprio ciclo di vita del prodotto (Lca) al fine di ridurre l’impatto ambientale della dieta zootecnica rispetto all’utilizzo di soli cereali tradizionali.

Previa iscrizione, è possibile seguire l’evento dalla piattaforma Teams a questo link.