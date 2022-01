Diego Abatantuono re delle polpette

Diego Abatantuono si rafforza. Non tanto al cinema, come attore, quanto piuttosto dietro al bancone dei suoi ristoranti specializzati in polpette. A Torino, poche settimane fa l'attore ha registrato davanti al notaio Giuseppe D’Aloia due atti di cessione di quote: attraverso l'operazione, è salito dal 10% al 30% in Italian Meatball Company, e dal 10% al 28,3% in The Meatball Family, il brand del suo business.

A vendere sono stati gli azionisti Roberto Galli e Michela Canevari: Galli possedeva il 33% e il 45% delle due società mentre Canevari aveva il 18% in entrambe.

A rilevare le quote sono stati gli altri soci: che oltre ad Abatantuono, in Italian Meatball Company, sono Nadir Malagò, che ha preso il 30%, Giulio Morbelli e Stefano Moccagatta, che adesso hanno il 15% ciascuno e poi la F&L, con il restante 10%. Stessi soci in The Meatball Family, anche se con altre quote: Malagò ha il 28,3%, Morbelli e Moccagatta il 14,1% ciascuno, e F&L il 15%.

Il brand The Meatball Family, la “Famiglia delle Polpette”, è stato lanciato nel 2013 con il primo locale che ha messo le polpette al centro della sua proposta culinaria: ora le insegne sono due a gestione diretta, e tre in franchising. Soprattutto, oggi, The Meatball Family conta cinque locali: quello storico ha le sue vetrine in Via Vigevano a Milano.

In otto anni gli spazi di The Meatballs Family hanno accolto oltre 300 mila clienti che hanno assaggiato oltre 3 milioni di polpette: le due società, nel 2020 penalizzato dalle chiusure causa pandemia, hanno generato comunque ricavi per 800 mila Euro. “Assieme a Stefano Moccagatta e a mio figlio Matteo abbiamo voluto ricreare, o almeno tentare di ricreare, questo luogo in cui vai sapendo di trovare qualche amico. Abbiamo coinvolto persone capaci, e siamo contenti di quello che sta accadendo", ha dichiarato Abatantuono in una recente intervista a Repubblica.