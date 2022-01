Svizzera. Lidl sperimenta nuova pellicola sostenibile per la frutta

Lidl sperimenta nuove modalità di packaging sostenibile per l'ortofrutta. Come riportato da un comunicato stampa del governo federale, la catena di supermercati sta sviluppando in Svizzera una nuova pellicola di cellulosa che potrebbe eliminare completamente il packaging per alcuni tipi di frutta. Lidl si è rivolta a Empa - i laboratori federali svizzeri di Scienza e Tecnologia dei Materiali, per avviare un progetto di ricerca per un coating per ortofrutta. Nel laboratorio “Cellulose & Wood Materials” dell’Empa i ricercatori, in oltre un anno di lavoro, sono riusciti così a sviluppare uno speciale film protettivo di cellulosa che può essere applicato su frutta e verdura. I risultati fanno ben sperare, visto che la frutta e la verdura che ha ricevuto questo strato protettivo conserva la sua freschezza molto più a lungo. I test condotti hanno dimostrato, per esempio, che le banane durano una settimana più a lungo. In questo modo si riduce notevolmente anche lo spreco alimentare. “L’obiettivo finale è che questi rivestimenti possano sostituire nel futuro gli imballaggi basati sul petrolio”, commenta Gustav Nyström, direttore della divisione dedicata alla ricerca.

Dopo lo studio preliminare condotto dal 2019 a metà 2021, il rivestimento di cellulosa sviluppato all’Empa sarà testato e perfezionato nei prossimi due anni insieme a Lidl Svizzera e a un fornitore di frutta e verdura. Il progetto è sostenuto finanziariamente dall’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse). L’obiettivo è di far sì che questa nuova tecnologia possa fare utilizzata, dopo essersi concluso con successo lo studio principale, in tutte le oltre 150 filiali Lidl della Svizzera.