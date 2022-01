Green Deal, con il Bio a rischio il 30% della produzione agricola

Per contrastare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, le politiche del Green Deal europeo puntano ad una riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci e nutrienti per le piante e ad un aumento delle produzioni biologiche. Uno scenario che però avrebbe conseguenze non di poco conto per le aziende agricole, per le quali si prospetta un futuro caratterizzato da cali della produzione, riduzione dei rendimenti dei raccolti, possibile aumento dei prezzi, incremento delle importazioni di prodotti agricoli provenienti da paesi extraeuropei. Lo hanno messo nero su bianco un gruppo di ricercatori olandesi che hanno firmato uno studio realizzato dalla Wageningen University & Research e reso noto in questi giorni in un seminario del Copa-Cogeca, l’organizzazione di rappresentanza delle cooperative agricole e degli agricoltori europei.

I ricercatori hanno preso in esame sia colture perenni, come mele, olive e agrumi, sia quelle annuali come il pomodoro o il frumento e hanno condotto 27 casi di studio in sette paesi dell'Unione Europea, delineando le possibili ricadute sui rendimenti, sulla produzione e sui prezzi. In uno scenario che prevede, accanto ad un dimezzamento dell’uso di fitofarmaci e nutrienti per le piante, una percentuale pari almeno al 10% dei terreni agricoli lasciata alla natura, le aziende saranno chiamate a fare i conti con un calo compreso tra il 10% e il 20% della produzione media e con un incremento dei prezzi.

Davide Vernocchi, coordinatore ortofrutticolo di Alleanza Cooperative Agroalimentari, ha commentato: "molte aziende italiane saranno costrette a non coltivare più le loro mele, mentre vedremo arrivare sulle nostre tavole prodotti provenienti dall’Egitto o dalla Turchia, con requisiti qualitativi decisamente inferiori agli standard europei”. La riduzione nell’uso dei fertilizzanti comporterà infatti una minore resa per ettaro delle produzioni ortofrutticole: se la domanda di cibo mondiale resterà invariata, l’Europa sarà costretta a colmare il divario importando maggiori quantità di prodotti agricoli. “Gli obiettivi del Green Deal europeo", ha concluso Vernocchi", sono senz’altro ambiziosi e condivisibili anche rispetto alla tutela della biodiversità, ma valutare i possibili impatti sulla produzione è un esercizio che deve accompagnare ogni scelta politica, in un dialogo e confronto continuo tra produttori e consumatori”.