Granarolo punta all'obiettivo "meno mille tonnellate di Co2"

Il Gruppo Granarolo, nel suo stabilimento di Usmate Velate (Provincia di Monza e della Brianza), ha scelto di razionalizzare i consumi di energia e di ridimensionare l’impatto ambientale, optando per la cogenerazione. Con E.ON, tra i principali operatori del settore energetico, e attraverso l'impiego della tecnologia avanzata di AB, tra i leader internazionale in questo settore, ha progettato un sistema per la produzione integrata di energia elettrica e termica.

Lo stabilimento di Usmate Velate, entrato a far parte del Gruppo nel 2012 a seguito dell'acquisizione dell'azienda casearia Lat Bri, è uno dei più grandi e il terzo per produzione di formaggi freschi in Italia. Con una superficie totale di circa 107.000 metri quadri, qui vengono lavorati circa 1.100 tonnellate di latte all’anno per produrre mozzarelle, scamorze, mascarpone, ricotta e snack al formaggio. In questo impianto la cogenerazione è un asset fondamentale per la produzione di energia visto che il 97% circa dei consumi è coperto da questa tecnologia a fronte di un consumo di energia elettrica di circa 3 gigawattora al mese e un consumo termico, variabile a seconda della stagionalità, e di circa 600.000 standard metri cubi equivalenti di termico.

Il sistema avanzato di cogenerazione permette di produrre energia elettrica, che viene distribuita all'interno dello stabilimento e utilizzata da tutte le macchine, insieme ad energia termica (acqua calda) per cui è stata costruita una rete di teleriscaldamento dedicata che permette sia di fare preriscaldamento e riscaldamento degli uffici sia di andare a riscaldare l'acqua nei processi fondamentali di pastorizzazione. In questo stabilimento sono stati installati due impianti di cogenerazione, uno da 3,3 megawatt e uno da 2 megawatt, per una potenza complessiva di 5,3 megawatt elettrici e circa 1.600 kW sotto forma di vapore saturo a 9 bar.