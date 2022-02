Dnv sviluppa la ricerca sulle catene del food partendo dall’Italia

Dnv, ente indipendente che fornisce servizi di assurance, certificazione e verifica in tutto il mondo, annuncia la creazione di una nuova unità di ricerca e sviluppo: “Sustainable Food Systems and Supply Chains”. Il programma partirà dall’Italia (Milano) e si concentrerà inizialmente sul settore Food & Beverage. L’iniziativa è parte integrante del più ampio programma di Research and Development, al quale ogni anno viene destinato il 5% del fatturato del gruppo con l’obiettivo sviluppare quella conoscenza, capacità di previsione e legittimità scientifica alla base di tutti i servizi.

Il programma, che sarà guidato da Nicola Rondoni, Head of Section and Director del programma “Sustainable Food Systems and Supply Chains”, ha come obiettivo la creazione di conoscenza, anche attraverso la collaborazione con università, partner di ricerca e clienti, nella forma di studi, insight, documenti di approfondimento, concept e soluzioni prototipiche, eventualmente replicabili anche in altri settori. In un'era di trasformazione di tutte le principali industrie guidata dall'applicazione diffusa delle tecnologie digitali e dalla necessità di lavorare nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile, la nuova unit porterà avanti attività di ricerca nel campo delle soluzioni di assurance digitale per sistemi alimentari e filiere, potenzialmente replicabili in industry diverse dal food & beverage.

Pierre C Sames, Senior Vice President e Group Research and Development Director: "le crescenti esigenze di conformità, gli investimenti coerenti con i criteri Esg (Environmental, Social e Governance), consumatori sempre più attenti ed esigenti in quanto a trasparenza dei prodotti e tecnologie digitali avanzate indicano che i tempi ormai sono maturi. Sono certo la digitalizzazione delle tecnologie darà un contributo importante in questo ambito e fornirà ampie opportunità di business a chi saprà padroneggiarla".

Il nuovo programma di ricerca si concentrerà su quattro aree tematiche: documentazione e gestione della footprint per i prodotti e le relative supply chain; trasparenza nell'uso circolare dei materiali nei prodotti e nei sistemi; ottimizzazione della produzione di prodotti alimentari, per una maggiore efficienza e migliore qualità; incremento della sicurezza alimentare, riduzione delle frodi o contaminazioni alimentari.