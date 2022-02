Zoetis e Fondazione Cave Canem per il benessere animale

Zoetis, azienda operante nel settore della salute animale, e Fondazione Cave Canem, un’impresa sociale al femminile nata per cambiare il destino di cani e gatti abbandonati, hanno sviluppato insieme un progetto di formazione dedicato ai medici veterinari. Il progetto si rivolge in particolare a quanti operano nei contesti di canile/gattile con il fine ultimo di approfondire tematiche e argomenti d’interesse, offrendo spunti e strumenti utili per prendersi meglio cura di tale tipologia di pazienti. Cercare di assicurare agli animali d’affezione servizi qualitativamente elevati, anche in canile/gattile, tutelare il diritto alla salute e all’assistenza veterinaria è infatti un fine comune che unisce queste due realtà.

“Da oltre settant’anni, siamo impegnati a perseguire un obiettivo unico e ambizioso: aver cura del mondo e dell’umanità migliorando la salute animale”, spiega Sabrina Cavicchioli, Business Unit Director, Companion Animals di Zoetis Italia. “Siamo felici di poter mettere a disposizione la nostra competenza scientifica per un’iniziativa come questa e di poter dare il nostro contributo a sostegno del benessere degli animali ospiti di canili e di gattili”. “Grazie ai nostri progetti, offriamo soluzioni per superare l’emergenza abbandono e il fenomeno del randagismo”, racconta Federica Faiella, vicepresidente della Fondazione. “La tutela del diritto alla vita e alla non sofferenza di cani e gatti, inclusa la trasmissione di competenze tra i professionisti del settore, sono per noi priorità e le perseguiamo grazie ad occasioni di partenariato come questa".

Il progetto consiste in un ciclo di incontri formativi gratuiti con cadenza mensile, da febbraio ad aprile in modalità digitale. Ogni evento affronterà un argomento specifico, che sarà analizzato con il supporto di un Key Opinion Leader di riferimento del settore. Nel modulo I si parlerà di "medicina comportamentale nel contesto di canile". Il modulo II tratterà le "malattie infettive, parassitosi e zoonosi nel contesto di canile". Infine il modulo III si concentrerà sulla "pratica clinica in canile".